Магучіх з рекордом сезону виграла міжнародний турнір (відео)

Спортсменка вдало розпочала сезон

У вівторок, 18 лютого, відома українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Парижа у стрибках у висоту Ярослава Магучіх перемогла на міжнародному турнірі у Словаччині. У міжсезоння спортсменка блиснула фігурою у вечірній сукні.

Мігучіх на турнірі в Банській Бистриці виборола "золото", перестрибнувши планку на висоті 2,01 м. Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином українка встановила рекорд сезону у світі. Австралійка Елеанор Паттерсон із результатом 1,99 м стала другою, а Ангеліна Топіч із Сербії виграла "бронзу" (1,96 м).

Додамо, що Магучіх виграла другий турнір поспіль. Напередодні Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, покоривши висоту 1,94 м.

Раніше повідомлялося, що Магучіх за підсумками 2024 року здобула нагороду від World Athletics. Ярослава була визнана найкращою легкоатлеткою світу в небігових дисциплінах. Крім того, українку було визнано легкоатлеткою року в Європі. Минулого року Ярославі підкорився "вічний" рекорд у стрибках у висоту, також Магучіх вперше перемогла на Олімпійських іграх.