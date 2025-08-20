Магучих и Левченко борются за медали: онлайн-трансляция этапа "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (видео)

Украину на престижном турнире представляют две спортсменки

В среду, 20 августа, в Лозанне (Швейцария) в рамках "Бриллиантовой лиги" состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих, которая недавно выиграла турнир на командном Евро, является фавориткой. Также Украину в секторе представит Юлия Левченко.

Прямая видео трансляция соревнований будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало турнира в 21:25 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

В 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.