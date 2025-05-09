Магучіх із рекордом сезону виграла престижний турнір у Катарі (відео)

Українка продовжує переможну серію

У п’ятницю, 9 травня, в Досі (Катар) пройшов комерційний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge. Перемогу на змаганнях здобула українка Ярослава Магучіх, яка нещодавно тріумфувала у Шанхаї (Китай).

Українці єдиній підкорилася висота 2,02 м (рекорд сезону у світі). Про це повідомляє "Телеграф".

Ярослава намагалася підкорити висоту 2,05, проте після першої спроби відмовилася від цього. Друге місце виборола Елеанор Паттерсон (1,96 м) з Австралії, а "бронза" дісталася ще одній українці Юлії Левченко (1,94 м — особистий рекорд сезону).

Результати турніру What Gravity Challenge у Досі

Результати турніру What Gravity Challenge у Досі

Повне відео змагань What Gravity Challenge у Катарі:

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.

На чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Магучіх через травму стала лише третьою. Ярослава взяла реванш в австралійок вже на наступних змаганнях. Українка виграла перший етап "Діамантової ліги" у Сямені (Китай).