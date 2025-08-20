Магучіх без результату і три золоті медалістки: підсумки "Діамантової ліги" у Лозанні (відео)

Українки залишилися без медалей на престижному турнірі у Швейцарії

У середу, 20 серпня, у Лозанні (Швейцарія) в рамках "Діамантової ліги" відбулися змагання зі стрибків у висоту серед жінок. Україну в секторі представляли олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Перемогу на турнірі, який проходив у зливу, здобули одразу три спортсменки. Про це повідомляє "Телеграф".

"Золото" дісталося німкені Крістіні Гонцель, австралійці Ніколі Оліслагерс та полячці Марії Жодзік. Усі троє показали результат 1,91 м.

Магучіх з’явилася у секторі з пов’язкою на правій нозі. Українці не вдалося взяти висоту 1,86 м та 1,91 м, а третю спробу вона проігнорувала, знявшись зі змагань. Левченко з другої спроби перестрибнула планку на висоті 1,86 м, проте висота 1,91 м їй не підкорилася. Юлія посіла 6-те місце, що дозволило їй потрапити у фінал сезону "Діамантової ліги".

Повне відео змагань зі стрибків у висоту серед жінок на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні

2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі у Сілезії українка знову повернула собі пальму першості із результатом 2,00 м.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м. Крім того, українка вдало виступила на командному Євро.