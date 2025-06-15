Магучіх зі скандалом не змогла виграти турнір у Стокгольмі (відео)

Світова рекордсменка показала другий результат

У неділю, 15 червня, у Стокгольмі (Швеція) відбувся 7-й етап "Діамантової ліги". У секторі для стрибків у висоту брали участь дві українки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Ярослава здобула срібну медаль з результатом 1,99 м. Про це повідомляє "Телеграф".

У боротьбі за золоту медаль українка, маючи дві спроби, попросила перенести планку на висоту 2,03 м. Проте судді не дозволили їй зробити це, Ярославу змусили вдруге стрибати на 2,01 (невдало). Українка у суперечці із суддею намагалася довести, що не збиралася робити стрибок на цій висоті, адже спілкувалася з тренером, але рефері був непохитний. Свою єдину спробу на 2,03 Магучіх не реалізувала.

Таким чином, "золото" дісталося австралійці Ніколі Оліслагерс (2,01 м), яка показала свій найкращий результат у сезоні. Третє місце сенсаційно посіла Марія Жодзик (1,93 м) із Польщі. Левченко посіла 4 місце (1,91 м). Українка поділила цю позицію із кількома спортсменками.

Результати змагань зі стрибків у висоту серед жінок на турнірі у Стокгольмі

Повне відео змагань зі стрибків у висоту серед жінок на турнірі у Швеції

Нагадаємо, Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Левченко у Піднебесній двічі стала четвертою.

Зазначимо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, не встигнувши відновитися після травми, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі – 2,02 м.