"Динамо" — "Маккабі": де і коли дивитися реванш за Лігу Європи

Біло-сині спробують відігратися у "домашній" грі

У четвер, 28 серпня, київське "Динамо" зіграє з "Маккабі" Тель-Авів другий поєдинок у рамках стикового раунду відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. У першій зустрічі Біло-Сині зазнали поразки у меншості (1:3).

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Маккабі" покажуть "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Маккабі" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменній арені, початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Напередодні "Телеграф" повідомляв про букмекерські розклади перед цим поєдинком.

Зазначимо, переможець протистояння "Динамо" та "Маккабі" вийде в основний етап Ліги Європи. Той, хто програє, зіграє в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, цього сезону кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи.

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".