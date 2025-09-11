Зрадника України наздогнала карма через любов до Росії

Спортсмен втратив місце у збірній Болгарії через конфлікт із Федерацією

Олімпійський чемпіон Парижа-2025 у греко-римській боротьбі Семен Новіков не потрапив у заявку збірної Болгарії на чемпіонат світу-2025 через роботу з російським тренером Сосланом Фарнієвим. До речі, уродженець Харкова у 2021 році вирішив представляти Болгарію через конкуренцію із Жаном Беленюком.

Про це повідомляє topsport.bg. За інформацією джерела, Новіков відмовився від роботи з головним тренером збірної Болгарії, через що не може представляти країну на міжнародних турнірах.

Повідомляється, що олімпійський чемпіон Новіков та чемпіон Європи-2024 Кирил Мілов у складі збірної Болгарії не виступатимуть. Вони вирішили тренуватися зі своїм особистим тренером Сосланом Фарнієвим, а не під керівництвом головного тренера збірної Болгарії Стояна Добрева. Тому вони не підписали контракти з Болгарською федерацією боротьби та нині не входять до складу національної збірної.

Зазначимо, у 2025 році у збірній Болгарії пролунав мовний скандал. Почалося з того, що дагестанський болгарин Магомед Рамазанов дав інтерв’ю російською, порушивши етичний кодекс болгарської Федерації. Новіков публічно підтримав Рамазанова.

Якщо я хочу розмовляти українською, англійською чи російською — я це робитиму. І жодні моральні правила не вплинуть на моє рішення. Якщо ви вирішуєте, як мені спілкуватися з батьками або якою мовою писати в соціальних мережах, то це не федерація боротьби, а щось інше, тому що ми борці і ми повинні боротися і показувати результат, а не говорити про якісь дрібниці. Ми представляємо Болгарію і хочемо піднімати болгарський прапор на найвищому рівні. Семен Новіков

Після ЧЄ-2025 нове керівництво Федерації боротьби Болгарії звільнило Фарнієва та усунула частину борців, включаючи Новікова, від змагань. До речі, Семен узяв на Євро-2025 "срібло".

Нагадаємо, Новіков на Олімпіаді в Парижі взяв "золото" для Болгарії. Деякі назвали це "зрадою". До речі, Беленюк виграв "бронзу" на ОІ-2024.