Жодної Олімпіади: Росію не пустять на Ігри-2026 ще у двох видах спорту

На Іграх-2026 росіяни не будуть представлені в бобслеї та скелетоні

У п’ятницю, 12 вересня, Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заборонила росіянам брати участь в олімпійському сезоні 2025/26 навіть у нейтральному статусі. До речі, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати росіян на змагання без прапора та гімну.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента Федерації бобслею Росії Анатолія Пегова. Таким чином російські бобслеїсти та скелетоністи точно пропустять Олімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Голосування було таємним, нас не допустили. Дев’ятеро делегатів проголосували за, шестеро утрималися, 36 — проти. Анатолій Пегов

Зазначимо, зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії. У змаганнях з бобслею візьмуть участь 170 спортсменів, зі скелетону — 50 атлетів. До речі, російські бобслеїсти та скелетоністи відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На Іграх-2026 росіяни, ймовірно, виступатимуть у фігурному катанні. Річ у тому, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив представників РФ до відбору на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні. У Росії це викликало неоднозначну реакцію. А ось біатлон на Іграх-2026 пройде без представників РФ.