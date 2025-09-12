Герой дня: український олімпієць влаштував чорний день російському спорту

Український атлет своєю роботою поза спортом допоміг досягти повного усунення Росії у двох видах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич своєю презентацією зумів не пустити росіян на Олімпійські ігри-2026 у бобслеї та скелетоні. У Росії його виступ оцінили як "українську провокацію".

Відповідний коментар дав міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, передає ТАСС. У Росії вважають, що презентація Гераскевича відіграла ключову роль у недопуску росіян на ОІ.

Рішення конгресу IBSF про недопуск російських спортсменів на Олімпіаду є політично мотивованим і несправедливим. Ключову роль у результаті голосування відіграла українська провокація – демонстрація презентації, побудованої на особистих нападках та звинуваченнях, далеких від суті питання. Малі країни, які не мають сильних позицій у бобслеї та скелетоні, також проголосували проти Росії. Їм на руку ослаблення конкуренції після виключення одного із лідерів світового спорту. Рішення продиктоване не принципами олімпізму та правами спортсменів, а політичними інтересами та розрахунками окремих держав. Юристи Олімпійського комітету Росії вже готують позов до CAS. Відстоюватимемо свої права в суді так само, як робимо це на підтримку наших саночників. Михайло Дегтярьов

Гераскевич за допомогою своєї презентації переконав делегатів Конгресу, що підтримка війни у російському бобслеї та скелетоні перебуває на системному рівні.

Крим зображений російським регіоном на сайті Федерації бобслею Росії

Деякі російські бобслеїсти та скелетоністи є військовослужбовцями РФ

Російські спортсмени публічно підтримали війну

Віцепрезидент Федерації бобслею Росії Сергій Голубєв зі своїм братом Кирилом, який є членом збірної РФ з бобслею, брали участь в івенті путінської організації "Руху перших" в окупованому Криму

Російські спортсмени ругелярно проводили тренування та різноманітні заходи в окупованому Криму

Владислав Гераскевич на фоні вирви після удару РФ

Нагадаємо, Гераскевич став єдиним спортсменом, який на закритій зустрічі Комісії атлетів НОК України виступив проти Сергія Бубки та його членства в організації. Після цього у нього почалися проблеми.