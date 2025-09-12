Рус

Герой дня: український олімпієць влаштував чорний день російському спорту

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Владислав Гераскевич допоміг прибрати росіян зі світового бобслею та скелетону Новина оновлена 12 вересня 2025, 23:14
Владислав Гераскевич допоміг прибрати росіян зі світового бобслею та скелетону. Фото Getty Images, x.com/heraskevych

Український атлет своєю роботою поза спортом допоміг досягти повного усунення Росії у двох видах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич своєю презентацією зумів не пустити росіян на Олімпійські ігри-2026 у бобслеї та скелетоні. У Росії його виступ оцінили як "українську провокацію".

Відповідний коментар дав міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, передає ТАСС. У Росії вважають, що презентація Гераскевича відіграла ключову роль у недопуску росіян на ОІ.

Рішення конгресу IBSF про недопуск російських спортсменів на Олімпіаду є політично мотивованим і несправедливим. Ключову роль у результаті голосування відіграла українська провокація – демонстрація презентації, побудованої на особистих нападках та звинуваченнях, далеких від суті питання.

Малі країни, які не мають сильних позицій у бобслеї та скелетоні, також проголосували проти Росії. Їм на руку ослаблення конкуренції після виключення одного із лідерів світового спорту. Рішення продиктоване не принципами олімпізму та правами спортсменів, а політичними інтересами та розрахунками окремих держав.

Юристи Олімпійського комітету Росії вже готують позов до CAS. Відстоюватимемо свої права в суді так само, як робимо це на підтримку наших саночників.

Михайло Дегтярьов

Михайло Дегтярьов
Михайло Дегтярьов

Гераскевич за допомогою своєї презентації переконав делегатів Конгресу, що підтримка війни у російському бобслеї та скелетоні перебуває на системному рівні.

Крим зображений російським регіоном на сайті Федерації бобслею Росії
Крим зображений російським регіоном на сайті Федерації бобслею Росії
Деякі російські бобслеїсти та скелетоністи є військовослужбовцями РФ
Деякі російські бобслеїсти та скелетоністи є військовослужбовцями РФ
Російські спортсмени публічно підтримали війну
Російські спортсмени публічно підтримали війну
Віцепрезидент Федерації бобслею Росії Сергій Голубєв зі своїм братом Кирилом, який є членом збірної РФ з бобслею, брали участь в івенті путінської організації Руху перших в окупованому Криму
Віцепрезидент Федерації бобслею Росії Сергій Голубєв зі своїм братом Кирилом, який є членом збірної РФ з бобслею, брали участь в івенті путінської організації "Руху перших" в окупованому Криму
Російські спортсмени ругелярно проводили тренування та різноманітні заходи в окупованому Криму
Російські спортсмени ругелярно проводили тренування та різноманітні заходи в окупованому Криму
Владислав Гераскевич на фоні вирви після удару РФ
Владислав Гераскевич на фоні вирви після удару РФ

Нагадаємо, Гераскевич став єдиним спортсменом, який на закритій зустрічі Комісії атлетів НОК України виступив проти Сергія Бубки та його членства в організації. Після цього у нього почалися проблеми.

Теги:
#Росія #Бобслей #Скелетон #Владислав Гераскевич