"Підтримує війну та Путіна": хто така Ангеліна Мельникова, через яку збірна України загрожує бойкотом

Російська спортсменка відкрито підтримує війну, але при цьому отримала нейтральний статус

Російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ангеліна Мельникова отримала нейтральний статус від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та можливість виступити на Кубку світу-2025 у Парижі. Президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна погрожувала бойкотом змагань, якщо росіянка таки виступить у Франції.

"Телеграф" розповідає, чому 25-річна Ангеліна не має права на нейтральний статус. Ця спортсменка відкрито підтримує війну в Україні, а також російську владу.

Мельникова знаходиться у підконтрольній Міністерству оборони РФ організації ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії). Крім того, гімнастка балотувалася до Воронезької міської думи від партії "Єдина Росія", щоправда, пізніше зняла свою кандидатуру, зіславшись на зайнятість.

Також Ангеліна публікувала у соцмережах фото, тримаючи в руках георгіївську стрічку у вигляді літери Z (символи війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення РФ у Україну). 2023 року Мельникова брала участь у зборі коштів для доньки ліквідованого російського військовослужбовця, а в січні 2025 року провела "благодійне тренування для дітей із сімей учасників СВО" (так у РФ називають війну проти України, — Ред.).

Ангеліна Мельникова із символом Z під час Дня перемоги у Воронежі

Володимир Путін та Ангеліна Мельникова

Мельникова є 4-кратною медалісткою ОІ. На її рахунку також перемоги на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи та Європейських іграх.

9 вересня 2025 року УФГ знову зробила заяву через нейтральний статус Мельникової. Збірна України може бойкотувати змагання у Парижі. Турнір пройде з 12 до 14 вересня.

Раніше Дерюгіна прокоментувала ситуацію у чоловічій спортивній гімнастиці. Річ у тому, що лідер збірної України Олег Верняєв фактично відкрито конфліктує з віцепрезиденткою УФГ Стеллою Захаровою.