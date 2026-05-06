"Крістал Пелас" — "Шахтар": прогноз на другий півфінал Ліги конференцій

Аналітики не вірять у успіх Гірників

У четвер, 7 травня, "Шахтар" та "Крістал Пелас" зіграють другий півфінальний поєдинок Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі Гірники не змогли нав’язти боротьбу Орлам.

Що потрібно знати

"Крістал Пелас" приймає "Шахтар"

Перша зустріч завершилася поразкою Гірників — 1:3

Букмекери та ШІ не вірять у донеччан

На думку букмекерів, "Шахтареві" нічого не світить і в другому матчі проти "Крістал Пелас". Про це повідомляє "Телеграф".

Наприклад, аналітики vbet дають незначні шанси з коефіцієнтом 5,60 на перемогу Гірників. При цьому нічия та успіх гостей ймовірніші — коефіцієнти 4,50 та 1,55 відповідно. Додамо, що вихід донеччан у фінал ЛК оцінюється фантастичним коефіцієнтом 15,50.

Зазначимо, найімовірнішим результатом зустрічі букмекери називають результат 1:1 – коефіцієнт 6,20.

Штучний інтелект Gemini вважає, що "Крістал Пелас" забере і другий матч. ШІ зазначає, що Гірники підуть відіграватись, через що створять відкриті зони та простір для гольових атак господарів. Через це Gemini припускає, що зустріч пройде з великою кількістю голів і завершиться з рахунком 3:1 або 2:1 на користь англійців.

Редакція "Телеграфа" вважає, що англійський клуб переможе з різницею у 2 голи.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).