"Кристал Пэлас" - "Шахтер": прогноз на второй полуфинал Лиги конференций

Аналитики не верят в успех Горняков

В четверг, 7 мая, "Шахтер" и "Кристал Пэлас" сыграют второй полуфинальный поединок Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре Горняки не сумели навязть борьбу Орлам.

Что нужно знать

"Кристал Пэлас" принимает "Шахтер"

Первая встреча завершилась поражением Горняков — 1:3

Букмекеры и ИИ не верят в дончан

По мнению букмекеров, "Шахтеру" ничего не светит и во втором матче против "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Телеграф".

К примеру, аналитики vbet дают ничтожные шансы с коэффициентом 5,60 на победу Горняков. При этом ничья и успех гостей более вероятны — коэффициенты 4,50 и 1,55 соответственно. Добавим, что выход дончан в финал ЛК оценивается фантастическим коэффициентом 15,50.

Отметим, самым вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:1 — коэффициент 6,20.

Искусственный интеллект Gemini считает, что "Кристал Пэлас" заберет и второй матч. ИИ отмечает, что Горняки пойдут отыгрываться, из-за чего создадут открытые зоны и пространство для голевых атак хозяев. Из-за этого Gemini предполагает, что встреча пройдет с обилием голов и завершится со счетом 3:1 или 2:1 в пользу англичан.

Редакция "Телеграфа" считает, что английский клуб победит с разницей в 2 гола.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).