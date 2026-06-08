Після трагічного випадку на рибалці помер відомий український коментатор

Голос диктора знала вся країна — він працював на Євро-2008

У понеділок, 8 червня, пішов із життя ведучий та коментатор Олександр Тингаєв. Останні дні життя він провів у реанімації.

Що потрібно знати

Тингаєв отримав смертельний удар струмом на рибалці

Лікарі кілька днів боролися за життя Олександра

Коментатор останнім часом працював на радіо

Про це повідомляє championradio.ua. Минулого тижня Тингаєв став жертвою нещасного випадку.

Під час риболовлі Олександр зачепив вудкою високовольтний кабель, внаслідок чого отримав удар струмом. На жаль, лікарі врятувати життя 46-річному чоловікові не зуміли.

Колектив Champion Radio висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким Олександра Тингаєва. Наша радійна родина понесла велику і непоправну втрату… Champion Radio

Тингаєв останнім часом працював на Champion Radio. Раніше був коментатором каналів "Футбол" та групи каналів "1+1". Працював журналістом та диктором на низці інших каналів, коментував матчі нижчих ліг українського футболу на YouTube-каналі ПФЛ України. 2022 року Олександр приєднався до лав Збройних Сил України та захищав Україну від російських окупантів на східному напрямку.

Нагадаємо, у квітні 2026 року перестало битися серце українського богатиря Артура Олійника. Колишній спортсмен, який також займався тренерською діяльністю, помер у США.