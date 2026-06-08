После трагического случая на рыбалке умер известный украинский комментатор

Голос диктора знала вся страна — он работал на Евро-2008

В понедельник, 8 июня, ушел из жизни ведущий и комментатор Александр Тингаев. Последние дни жизни он провел в реанимации.

Что нужно знать

Тингаев получил смертельный удар током на рыбалке

Врачи несколько дней боролись за жизнь Александра

Комментатор в последнее время работал на радио

Об этом сообщает championradio.ua. На прошлой неделе Тингаев стал жертвой несчастного случая.

Во время рыбалки Александр задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил удар током. К сожалению, врачи спасти жизнь 46-летнему мужчине не сумели.

Коллектив Champion Radio выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра Тингаева. Наша радийная семья понесла большую и невосполнимую утрату… Champion Radio

Тингаев в последнее время работал на Champion Radio. Раньше был комментатором каналов "Футбол" и группы каналов "1+1". Работал журналистом и диктором на ряде других каналов, комментировал матчи низших лиг украинского футбола на YouTube-канале ПФЛ Украины. В 2022 году Александр присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и защищал Украину от российских оккупантов на восточном направлении.

Напомним, в апреле 2026 года перестало биться сердце украинского богатыря Артура Олейника. Бывший спортсмен, который также занимался тренерской деятельностью, умер в США.