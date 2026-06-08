После трагического случая на рыбалке умер известный украинский комментатор
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Голос диктора знала вся страна — он работал на Евро-2008
В понедельник, 8 июня, ушел из жизни ведущий и комментатор Александр Тингаев. Последние дни жизни он провел в реанимации.
Что нужно знать
- Тингаев получил смертельный удар током на рыбалке
- Врачи несколько дней боролись за жизнь Александра
- Комментатор в последнее время работал на радио
Об этом сообщает championradio.ua. На прошлой неделе Тингаев стал жертвой несчастного случая.
Во время рыбалки Александр задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил удар током. К сожалению, врачи спасти жизнь 46-летнему мужчине не сумели.
Коллектив Champion Radio выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Александра Тингаева. Наша радийная семья понесла большую и невосполнимую утрату…
Тингаев в последнее время работал на Champion Radio. Раньше был комментатором каналов "Футбол" и группы каналов "1+1". Работал журналистом и диктором на ряде других каналов, комментировал матчи низших лиг украинского футбола на YouTube-канале ПФЛ Украины. В 2022 году Александр присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и защищал Украину от российских оккупантов на восточном направлении.
Напомним, в апреле 2026 года перестало биться сердце украинского богатыря Артура Олейника. Бывший спортсмен, который также занимался тренерской деятельностью, умер в США.