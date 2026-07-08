"Динамо" — "Університатя": прогноз букмекерів та ШІ на матч Ліги Європи

Біло-сині – однозначні фаворити першої гри

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У четвер, 9 липня, "Динамо" розпочне свій шлях у єврокубках сезону 2026/27. Кияни є фаворитами у першій грі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти "Університаті" Клуж.

Що потрібно знати

"Динамо" розпочинає нову єврокубкову кампанію

Біло-сині — беззастережні фаворити зустрічі

ШІ також віддає перевагу киянам

Про це повідомляє vbet. На перемогу киян аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,52. В той самий час успіх гостей менш ймовірний — коефіцієнт 6,00.

Додамо, що букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 – коефіцієнт 6,20.

Штучний інтелект ChatGPT також віддає перевагу "Динамо". На думку ШІ, Біло-сині здолають румунський клуб за рахунок досвіду виступів на міжнародній арені. ChatGPT називає перемогу киян з рахунком 2:1 найімовірнішим результатом зустрічі.

Редакція "Телеграфа" вважає, що кияни виграють матч із рахунком 2:0.

Зазначимо, гра "Динамо" — "Університатя" пройде у Любліні (Польща) на однойменній арені. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому етері.

Додамо, що гра-відповідь відбудеться 16 липня в Клужі. Переможець 2-матчевої дуелі вийде у другий раунд відбору Ліги Європи, а той, хто програє, вирушить у другий раунд відбору Ліги конференцій. У ЛЄ на переможця чекатиме грецький ПАОК. У ЛК на того, хто програє, чекає норвезький "Бранн".

Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).