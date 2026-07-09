"Динамо" — "Університатя": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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Кияни проведуть перший поєдинок у євросезоні
У четвер, 9 липня, "Динамо" розпочне свій шлях у єврокубках сезону 2026/27. Біло-сині у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА зіграють проти румунської "Університаті" Клуж.
Що потрібно знати
- "Динамо" розпочинає нову єврокубкову кампанію
- Кияни приймуть "Університатю" у Любліні (Польща)
- Біло-сині — фаворити зустрічі
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Університатя". Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Університатя" (оновлюється)
Біло-сині розпочинають сезон грою в єврокубках. Кияни мають чудову нагоду порадувати вболівальників після провального минулого сезону. Протистоїть "динамівцям" друга команда (за підсумками минулого сезону) Румунії "Університатя" Клуж.
Додамо, гру "Динамо" — "Університатя" можна подивитися в Україні в прямому етері. До речі, Біло-сині однозначні фаворити протистояння. Гра-відповідь відбудеться 16 липня в Клужі (Румунія). Переможець 2-матчевої дуелі вийде до другого раунду відбору Ліги Європи, де зіграє проти грецького ПАОКу. На того, хто програє, чекає норвезький "Бранн" у кваліфікації Ліги конференцій.
Нагадаємо, "Динамо" кваліфікувалося до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1).