"Динамо" - "Университатя": прогноз букмекеров и ИИ на матч Лиги Европы

Бело-синие — однозначные фавориты первой игры

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В четверг, 9 июля, "Динамо" начнет свой путь в еврокубках сезона 2026/27. Киевляне являются фаворитами в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Университати" Клуж.

Что нужно знать

"Динамо" начинает новую еврокубковую кампанию

Бело-синие — безоговорочные фавориты встречи

ИИ также отдает предпочтение киевлянам

Об этом сообщает vbet. На победу киевлян аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,52. В то же время успех гостей менее вероятен — коэффициент 6,00.

Добавим, что букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 — коэффициент 6,20.

Искусственный интеллект ChatGPT также отдает предпочтение "Динамо". По мнению ИИ, Бело-синие одолеют румынский клуб за счет опыта выступлений на международной арене. ChatGPT называет победу киевлян со счетом 2:1 самым вероятным исходом встречи.

Редакция "Телеграфа" считает, что киевляне выиграют матч со счетом 2:0.

Отметим, игра "Динамо" — "Университатя" пройдет в Люблине (Польша) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире.

Добавим, что ответная игра состоится 16 июля в Клуже. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет во второй раунд отбора Лиги Европы, а проигравший отправится во второй раунд отбора Лиги конференций. В ЛЕ на победителя будет ожидать греческий ПАОК. В ЛК на проигравшего ожидает норвежский "Бранн".

Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).