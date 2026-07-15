Мила та красива: хто надихає найдорожчого футболіста ЧС-2026 (фото)
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Дівчина зірки збірної Іспанії приїхала на Мундіаль, аби підтримати коханого
Футболіст Ламін Ямаль не забиває багато на чемпіонаті світу з футболу-2026, проте він та його збірна Іспанії сяють на Мундіалі. У 19-річного правого вінгера є своя муза — іспанська модель та інфлюєнсерка Інес Гарсія.
Що потрібно знати
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- Дівчина Ламіна — модель та блогерка
Гарсія особисто підтримує коханого та Іспанію на ЧС-2026. Дівчину часто можна побачити на трибунах у футболці Ямаля, повідомляє "Телеграф".
Про роман Ламіна та Інес, яка старша за футболіста на 3 роки, стало відомо навесні 2026 року. Пара не приховувала своїх стосунків, часто з’являючись разом на публічних заходах. Вони навіть засвітилися на подвійному побаченні з партнером Ямаля по "Барселоні" Ферміном Лопесом та його дівчиною.
Як виглядає Інес Гарсія
Довідка: Інес Гарсія — популярна іспанська модель, блогерка та інфлюєнсерка. Дівчина має значну аудиторію в соціальних мережах, зокрема, кількість її підписників у TikTok перевищує 1,5 млн осіб. Вона веде блог про моду та бьютіконтент, тренди та ліпсінги, лайфстайл та подорожі. Останнім часом почала публікувати футбольний контент.
Зазначимо, Ямаль на цю мить є найдорожчим футболістом світу за версією CIES (358 млн євро). За версією transfermarkt, він поділяє цей титул з норвежцем Ерлінгом Голандом (200 млн євро).
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.