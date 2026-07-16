Аргентина на останніх хвилинах вирвала перемогу в Англії у півфіналі ЧС-2026 (відео)

Ця гра увійде в історію футболу

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У середу, 15 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся другий півфінал. Збірні Аргентини та Англії розіграли путівку у фінал.

Що потрібно знати

Англія приймала Аргентину в Атланті

Англійці відкрили рахунок у другому таймі

Аргентинці відповіли двома голами під завісу зустрічі

Зустріч на стадіоні в Атланті (США) завершилася з рахунком 2:1 на користь Аргентини. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм запам’ятався боротьбою та великою кількістю грубості з боку обох команд. Вже на перших хвилинах після фолу англійців на Ліонелі Мессі аргентинці відразу почали бити по ногах Трьох левів. Команди завершили тайм із 19 фолами та 2 жовтими картками на двох. Щодо ударів — їх було лише три, і їх важко назвати гольовими моментами.

На початку другого тайму англійці забили Аргентині. Морган Роджерс прострілив із правого флангу, а Ентоні Гордон замкнув передачу партнера. Забитий м’яч повністю змінив гру — аргентинці заволоділи м’ячем, а англійці сіли у глибоку оборону. Це стало фатальною помилкою Томаса Тухеля (головного тренера збірної Англії — Ред.). Аргентинці зусиллями Енцо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса вирвали перемогу наприкінці поєдинку. В обох випадках асистував Мессі.

Повний відеоогляд матчу Англія — Аргентина буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

У фіналі Аргентина зіграє проти Іспанії. Фурія Роха напередодні декласувала збірну Франції, обігравши Триколірних начисто з рахунком 2:0. Вирішальна гра відбудеться 19 липня. Англійці зіграють у грі за "бронзу" проти Франції (18 липня).