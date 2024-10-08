Хто хоче бути БЕБільйонером?

В бюджеті 2025 року співробітникам БЕБ збільшать зарплатний фонд.

20 вересня Міністерство фінансів України передало свій проект державного бюджету на 2025 рік для ознайомлення депутатам. Прийняття бюджету заплановане на листопад, а до того будуть подаватися правки і пропозиції від депутатів та державних органів.

Згідно з оцінками фінансистів видання "Головбух", витрати на Бюро економічної безпеки зросли до 1,944 млрд грн (на 44,3%). Тобто, майже в 1,5 рази. При цьому народна депутатка Ніна Южаніна у публікації на своєму профілі у Фейсбук звернула увагу на список органів, які збільшать фонд оплати праці для співробітників. Лідирує Бюро економічної безпеки України — фонд оплати праці БЕБ зросте аж на 75%.

Наскільки дійсно необхідно зараз збільшувати штат Бюро та роздувати майже вдвічі фонд оплати праці, спрогнозувати складно. Але, було б цікаво ближче познайомитися з тим, якими статками володіють люди, що йдуть працювати на зарплату у БЕБ?

Свідки "перезавантаження"

Після ухвалення та підписання президентом Володимиром Зеленським закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки України (БЕБ) пройшло близько 100 днів. Народні депутати, які були спікерами перезавантаження, Ярослав Железняк та Данило Гетманцев обіцяли, що конкурсні комісії з відбору керівництва БЕБ та подальшої переатестації усіх співробітників будуть зібрані якнайшвидше.

Тим часом, керівництво Бюро та його територіальних управлінь заходилися доказувати свою корисність, посиливши тиск на український бізнес.

Адвокат VB Partners Сергій Бойко підрахував, що за перше півріччя 2024 року у порівнянні з першим півріччям 2023 року БЕБ збільшило удвічі кількість арештів майна (з 112 до 201 судового засідання, в якому взяли участь прокурори) та кількість обшуків (з 41 до 88 судових засідань з розгляду клопотань бебівців про обшук). А, кількість оголошених підозр збільшилася відповідно з 117 до 309.

Очевидно, що ми не зможемо проаналізувати публічні декларації кожного співробітника. Це повинне робити Національне агентство запобігання корупції (НАЗК), яке, до речі, отримає на 2025 рік бюджет менший, аніж БЕБ. Однак, ми ретельно вивчили декларації про доходи ключових публічних осіб БЕБ.

В процесі "перезавантаження" Бюро економічної безпеки України має всього трьох керівників, публічні декларації яких доступні у відкритому доступі на сайті НАЗК:

● тимчасово виконуючого обов’язки директора Перхуна Сергія Олександровича;

● заступника директора Пащука Андрія Вікторовича;

● заступника директора Кутерги Максима Володимировича.

Сім’я Сергія Перхуна володіє квартирою в Дніпрі, квартирою в Києві, квартирою у Кривому Розі, що записана на сина Сергія Перхуна, та орендує кімнату у німецькому Аугсбурзі з березня 2022-го року. У липні 2024 року Перхун задекларував ще одну квартиру у Дніпрі, вартістю більше 2-х мільйонів гривень. Їздить Сергій Перхун на Тойота Камрі, а ще володіє VOLVO V90CC. Дружина катається на HONDA CRV і володіє майже 14-ма видами криптовалют на невелику суму, набутих у 2022-му році. Подружжя Перхунів задекларувало трохи більше 2-х мільйонів гривень грошових коштів готівкою та на банківських рахунках.

Сім’я заступника БЕБ Андрія Пащука задекларувала частки власності у 6-ти квартирах, трьох земельних ділянках та двох паркомісцях в Києві та садовий будиночок у Хотянівці Вишгородського району Києва. Дружина Пащука задекларували три автомобіля. Сім’я володіє незначними обсягами готівкових коштів, хоча у 2018-му році Пащук взяв у борг гроші, з яких залишилося віддати 5 мільйонів гривень.

Ще один заступник керівника БЕБ Максим Кутерга задекларував будинок у престижному Бучанському районі Київської області, вартість якого не вказано, та люксове авто AUDI SQ7 2021 року випуску. А, також грошові кошти загальною сумою трошки більше ніж 1,7 мільйона гривень.

Крім декларацій вищого керівництва БЕБ, у публічному доступі можна знайти декларації десяти керівників територіальних управлінь Бюро — управління по місту Києву та 9-ти обласних управлінь.

Ми проаналізували усі декларації регіональних керівників і знайшли окремі цікавинки. Так, керівник управління БЕБ у місті Києві Назар Константинов у 2023-му році отримав у власність квартиру та три паркувальних місця на загальну суму біля 10 мільйонів гривень.

Начальнику управління БЕБ в Київській області Віталію Перуніну родичка подарувала 900 тисяч гривень. А, керівник Вінницького управління БЕБ Сергій Юлдашев разом з дружиною задекларували 6 автомобілів та будинок у Великих Дмитровичах у 30-ти кілометрах від Києва загальною площею більше 440 квадратних метрів.

Для кого збільшать фонд зарплат в БЕБ?

Беззаперечним лідером серед співробітників БЕБ за вартістю задекларованого майна та грошових активів є керівник управління БЕБ у Полтавській області Пахніц Олег Вікторович, який викликав наш окремий інтерес. У своїй декларації кандидата на цю посаду він у 2021 році вказав, що має 7 мільйонів доларів готівкою, які він дав у борг своїй матері Тіні Григорівні Пахніц. Іншими словами, Олег Пахніц — це перший БЕБільйонер в Україні.

У щорічній декларації за 2023-й рік, що була подана в квітні 2024-го, Олег Пахніц вже вказав, що мати винна йому тільки 6,5 мільйонів доларів. Тіні Григорівні якраз виповнилося 75 років, тож, мабуть, саме час віддавати борги.

Однак, значна кількість задекларованої готівки — це тільки верхівка айсбергу. Сім’я Олега та Світлани Пахніц є справжніми аграріями-латифундистами. У Дніпропетровській області їм та їх дітям належить до 30 земельних ділянок загальною площею майже 1 мільйон квадратних метрів, що представляє собою десь 140 футбольних полів. Кілька ділянок, що належать старшій доньці Олега Пахніца зовсім не внесено до декларації.

Маючи дві квартири у Дніпрі та одну в окупованому нині Маріуполі, Світлана Пахніц орендує для себе та доньок квартиру площею 175 квадратних метрів у Словаччині. А, Олег Пахніц орендує для себе ще одну квартиру в Полтаві.

Окрім інших нежитлових приміщень сім’я полтавського керівника БЕБ ще володіє аж 13-ма машиномісцями, які, згідно даних іншого журналістського розслідування, були передані Пахніцу напередодні вторгнення підприємством ТОВ "Житлобудтрест" (ЄДРПОУ 42909211), яке має зв’язки з Геннадієм Корбаном.

Така кількість землі та паркомісць не повинна вас дивувати, адже подружжя Пахніців задекларувало 25 одиниць легкових автомобілів, вантажівок, сільськогосподарської техніки і, навіть, човна. Серед транспорту є і люксові AUDI SQ7, PORSCHE CAYENNE, AUDI Q7, AUDI A8.

Але, родзинкою у декларації Олега Пахніца є одномоторний літак Socata TB 20 GT, який на ринку коштує близько 415 тисяч доларів, з бортовим номером UR-COL. Літак належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" (25523259), бенефіціаром якого до 2022 року був Олег Пахніц, передавши потому корпоративні права своїй дружині. Підприємство зареєстроване у селі Микільське-на-Дніпрі, де родина Пахніців має свою численну латифундію.

Щоб захищати усе це добро від зловмисників, потрібна зброя, яка у Олега Пахніца також є у кількості чотирьох одиниць: нарізний карабін HM Defense Raider, мисливська Tikka T3X, та два Blaser R8 308-го та 223-го калібрів. Загальною ринковою вартістю до 500 тисяч гривень.

Не заради зарплати…

Очевидно, що при рівні статків і рівні життя Олега Пахніца зарплата, чи її коливання, навряд чи якось впливають на його роботу. То, що ж тоді його мотивує? Справа в тому, що уся кар’єра 49-річного Олега Пахніца повністю побудована на службі у правоохоронних органах України. З 1998 року він працював в органах прокуратури окупованого міста Маріуполя, де жили його батьки і численні родичі, а також залишилися численні контакти, об’єкти нерухомості і земельні ділянки. Невдовзі Пахніц зайняв крісло прокурора Новоазовського району Донецької області. А, коли у 2011 році команда Віктора Януковича почала збирати "донецьких" на керівні посади — генеральний прокурор Віктор Пшонка (теж представник донецького клану) своїм наказом призначив Пахніца першим заступником прокурора хлібосольної Дніпропетровської області.

Віктор Пшонка на одній із картин, що були знайдені в його маєтку

За часів Януковича і Пшонки, кар’єра Олега Пахніца була стрімкою, але недовгою. З першої публічної декларації, яку оприлюднив Олег Пахніц як публічна особа, стало відомо, що за 2011-й рік Пахніц заробив 218 363 гривень зарплатні, показав земельну ділянку розміром 1000 квадратних метрів, гараж та два автомобіля "Нива" — ВАЗ 21213 та ВАЗ 21214.

Медіа навіть створили відповідну інфографіку, щоб порівняти статки новопризначених співробітників прокуратури часів Пшонки.

Про діяльність Пахніца на Дніпропетровщині відомо небагато, оскільки медіа писали здебільшого про тиск на громадянське суспільство, журналістів і громадських активістів Дніпра, що взяли активну участь у подіях "Революції Гідності". Прокуратура того часу на рівні з МВС активно намагалася згорнути "майдани", що розгорілися в усіх обласних центрах.

Після втечі Віктора Януковича та Віктора Пшонки, за ними швидко потягнулися і його ставленики. 26 лютого 2014 року прокурор Дніпропетровської області Наталія Марчук пішла у відставку, а Олег Пахніц став виконуючим її обов’язки, якому довелося "боротися" з сепаратистськими мітингами, які роздмухували російські спецслудби.

Навіть після цього "перевзування" Пахніца звільнили з посади і люстрували. Однак, вже у травні 2014 року недолюстрованого Олега Пахніца призначають на інше хлібне місце — виконуючого обов’язки керівника Управління екології при Дніпропетровській облдержадміністрації. В подальшому, за даними державних реєстрів, екс-прокурор очолює Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, фактично, до 2016-го року.

В цей період прізвище прокурора-еколога з’являється у файлах зламаного листування помічника Путіна — Владислава Суркова — ідеолога окупації Криму і Донбасу. За свідченнями журналістів, які вивчали злам поштової скриньки Суркова, його соратник — Олексій Чеснаков, писав у регулярних моніторингах політичної ситуації в Україні наступне:

"Новые чиновники Коломойского активно занялись бизнесом. Первый вице-мэр Днепропетровска Вадим Шебанов лоббирует интересы организации, которая занимается поборами с киосков. Новоназначенный директор департамента экологии Олег Пахниц написал заявление на увольнение после того, как люстрационный комитет обвинил его в нанесении ущерба на сумму 70 миллионов. Коломойский — за границей, Корбан — на войне, Филатов — в фейсбуке, а остальные делают, что хотят".

Однак, навіть після формального звільнення Пахніц ніяк не може залишити державу. Його одразу ж призначають позаштатним радником скандального голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентина Резніченка.

Прокурор-еколог-стартапер

Якщо вірити декларації Пахніца, з цього періоду він і починає заробляти свої мільйони доларів. Адже, на державній службі, на якій він перебував майже до 2016 року, навряд чи можна стати доларовим мільйонером та знайти кошти на власний літак.

У 2018 році Пахніц разом Максимом Воловиком та Леонідом Івановим створили у Дніпрі компанію "Адвокатське об’єднання "Де-Факто" (41893316). Дружина Пахніца, матір трьох його дітей, також стала адвокаткою приблизно в той самий період і також почала обростати великою кількістю компаній, де отримувала частку.

Оскільки жодної судової справи яку б вів адвокат Пахніц, у відкритих джерелах знайти не вдалося, у екс-прокурора з’явився час на вирощування зернових (ТОВ "Прогрес"), послуги вантажного автомобільного транспорту (ТОВ "СК "Мідас"), виробництво текстилю (ПП "Релакс") та зовнішньоекономічну діяльність. У декларації Пахніца фігурують щонайменше три юридичні особи, зареєстровані в Польщі та Румунії.

Багатогранність Олега Вікторовича Пахніца була настільки розгалуженою, що у 2018-му році він стає співзасновником обласної організації політичної партії "Основа", яку створив земляк Пахніца — Сергій Тарута. Та, через дещо нетрадиційні підходи у політичному піарі та критику Національного банку України партія Тарути не злетіла, а Пахніц так і не зробив політичної кар’єри. Ймовірно, для партії була просто потрібна обласна організація, в яку треба було взяти "своїх". От Тарута і взяв земляка, але щось не пішло. Хоча передвиборчу фотосесію, кілька замовних публікацій і популістичних обіцянок Пахніц все ж встиг зробити.

Олег Пахніц

Разом зі зміною влади в Україні, кількість скандалів навколо Дніпропетровщини постійно зростала. Діяльність Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, губернатора Валентина Резніченка та голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника, фактично, не сходила з перших шпальт українських медіа. Згадали і Олега Пахніца, щодо якого стверджували, що він у статусі радника губернатора допомагав зачищати будівельну галузь області під конкретних підрядників та учасників державних тендерів.

Перекваліфікувався з багача у Робін Гуда

Воістину, мало кому в цьому житті вдається спробувати себе у стількох ролях, скільки спробував Олег Пахніц: кар’єрний правоохоронець, головний еколог Дніпропетровської області, радник обласної влади, адвокат, аграрій, транспортник і авіатор, будівельник, міжнародник, мільйонер, батько трьох дітей, люблячий син.

Здається, що для такої людини призначення керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України може бути своєрідним "дауншифтінгом" і за фінансовими показниками, і за складністю завдань, які стоять перед управлінцем.

Щоправда, слід згадати, що нещодавно народний депутат Данило Гетманцев пообіцяв бебівцям спілкування з дівчатами, які продають еротичний контент на платформі OnlyFans. Мабуть, це важлива перевага служби в БЕБ.

І, все ж таки, складається враження, що публічну декларацію кандидата на посаду керівника Полтавського управління БЕБ, яку Пахніц вперше в житті подав у грудні 2021 року, ніхто особливо не перевіряв. Як і самого Пахніца.

Бо, якщо хтось би проводив перевірку, хоча б за допомогою пошуку Google, то неодмінно наштовхнувся би на профіль в соціальній мережі "Однокласники" матері бебільйонера — Тіни Пахніц — щасливої позичальниці 6,5 мільйонів доларів.

Тіна Пахніц

Бо, на вказаному профілі, серед підписників Тіни Пахніц, легко можна побачити і профіль Валерія Пахніца — російського колаборанта, уродженця Маріуполя, який тривалий час очолює окупаційну адміністрацію Старобільська та є фігурантом бази "Миротворець".

Скрін із забороненої в Україні соцмережі "Однокласники"

Так, звісно, це може бути співпадіння і полтавський мільйонер-бебівець та російський колаборант можуть виявитися просто тезками з однаковими прізвищами. Але, враховуючи війну, минуле Олега Пахніца та його неймовірні бізнес-здібності, можна сказати, що такі факти мають бути піддані ретельній перевірці.

Батько, мати та рідна сестра Олега Пахніца володіють численними об’єктами нерухомості на окупованій території. Звісно, що і розгалужені родинні та дружні зв’язки у регіоні, що зараз знаходиться під окупацією, не могли просто так випаруватися.

Дружина Олега Пахніца також народилася у Маріуполі та закінчила Приазовський державний технічний університет та Маріупольський державний університет. Чи підтримуються керівником Полтавського БЕБ потенційні зв’язки з особами, що підозрюються у колабораційний діяльності на окупованій території може встановити виключно СБУ.

Очевидно, що з огляду на вищесказане, народним депутатам українського парламенту буде складно приймати рішення про підвищення фонду заробітної праці співробітникам БЕБ, маючи інформацію про те, що окремі співробітники, як мінімум — не бідують. Тому, і колективу Бюро, і його керівникам слід враховувати це, при підготовці прохань про збільшення бюджету для українських "робін гудів".