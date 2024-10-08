Кто хочет быть БЭБиллионером?

В бюджете 2025 года сотрудникам БЭБ увеличат зарплатный фонд.

20 сентября Министерство финансов Украины передало свой проект государственного бюджета на 2025 год для ознакомления депутатов. Принятие бюджета запланировано на ноябрь, а будут подаваться правки и предложения от депутатов и государственных органов.

Согласно оценкам финансистов издания "Главбух", расходы на Бюро экономической безопасности выросли до 1,944 млрд грн (на 44,3%). То есть почти в 1,5 раза. При этом народная депутат Нина Южанина в публикации на своем профиле в Фейсбуке обратила внимание на список органов, которые увеличат фонд оплаты труда для сотрудников. Лидирует Бюро экономической безопасности Украины — фонд оплаты труда БЭБ вырастет на 75%.

Насколько действительно нужно сейчас увеличивать штат Бюро и раздувать почти вдвое фонд оплаты труда, спрогнозировать сложно. Но, было бы интересно поближе познакомиться с тем, каким состоянием владеют люди, идущие работать на зарплату в БЭБ?

Свидетели "перезагрузки"

После принятия и подписания президентом Владимиром Зеленским закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) прошло около 100 дней. Народные депутаты, которые были спикерами перезагрузки, Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев обещали, что конкурсные комиссии по отбору руководства БЭБ и последующей переаттестации всех сотрудников будут собраны как можно быстрее.

Между тем руководство Бюро и его территориальных управлений принялись доказывать свою полезность, усилив давление на украинский бизнес.

Адвокат VB Partners Сергей Бойко подсчитал, что за первое полугодие 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года БЭБ увеличило вдвое количество арестов имущества (со 112 до 201 судебного заседания, в котором приняли участие прокуроры) и количество обысков (с 41 до 88 судебных) по рассмотрению ходатайств бесовцев об обыске). А количество объявленных подозрений увеличилось соответственно со 117 до 309.

Очевидно, мы не сможем проанализировать публичные декларации каждого сотрудника. Это должно делать Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК), которое, кстати, получит на 2025 год бюджет меньше, чем БЭБ. Однако мы тщательно изучили декларации о доходах ключевых публичных лиц БЭБ.

В процессе "перезагрузки" Бюро экономической безопасности Украины имеет всего трех руководителей, публичные декларации которых доступны в открытом доступе на сайте НАПК:

● временно исполняющего обязанности директора Перхуна Сергея Александровича ;

● заместителя директора Пащука Андрея Викторовича ;

● заместителя директора Кутерги Максима Владимировича.

Семья Сергея Перхуна владеет квартирой в Днепре, квартирой в Киеве, квартирой в Кривом Роге, записанной на сына Сергея Перхуна, и арендует комнату в немецком Аугсбурге с марта 2022 года. В июле 2024 года Перхун задекларировал еще одну квартиру в Днепре, стоимостью более 2 миллионов гривен. Ездит Сергей Перхун на Тойота Камри, а еще владеет VOLVO V90CC. Жена катается на HONDA CRV и владеет почти 14 видами криптовалют на небольшую сумму, приобретенных в 2022-м году. Супруги Перхун задекларировали чуть более 2 миллионов гривен денежных средств наличными и на банковских счетах.

Семья заместителя БЭБ Андрея Пащука задекларировала доли собственности в 6 квартирах, трех земельных участках и двух паркоместах в Киеве и садовый домик в Хотяновке Вышгородского района Киева. Жена Пащука задекларировала три автомобиля. Семья владеет незначительными объемами наличных средств, хотя в 2018 году Пащук взял взаймы деньги, из которых осталось отдать 5 миллионов гривен.

Еще один заместитель руководителя БЭБ Максим Кутерга задекларировал здание в престижном Бучанском районе Киевской области, стоимость которого не указана, и люксовый автомобиль AUDI SQ7 2021 года выпуска. А также денежные средства общей суммой чуть более 1,7 миллиона гривен.

Кроме деклараций высшего руководства БЭБ, в публичном доступе можно найти декларации десяти руководителей территориальных управлений Бюро — управления по городу Киеву и 9 областных управлений.

Мы проанализировали все декларации региональных руководителей и обнаружили отдельные интересности. Так, руководитель управления БЭБ в Киеве Назар Константинов в 2023-м году получил в собственность квартиру и три парковочных места на общую сумму около 10 миллионов гривен.

Начальнику управления БЭБ в Киевской области Виталию Перунину родственница подарила 900 тысяч гривен. А руководитель Винницкого управления БЭБ Сергей Юлдашев вместе с женой задекларировали 6 автомобилей и дом в Великих Дмитровичах в 30 километрах от Киева общей площадью более 440 квадратных метров.

Для кого увеличат фонд зарплат в БЭБ?

Безоговорочным лидером среди сотрудников БЭБ по стоимости задекларированного имущества и денежных активов является руководитель управления БЭБ в Полтавской области Пахниц Олег Викторович, вызвавший наш отдельный интерес. В своей декларации кандидата на эту должность он в 2021 году указал, что у него есть 7 миллионов долларов наличными, которые он дал в долг своей матери Тине Григорьевне Пахниц. Другими словами, Олег Пахниц – это первый БЭБиллионер в Украине.

В ежегодной декларации за 2023 год, поданной в апреле 2024-го, Олег Пахниц уже указал, что мать должна ему только 6,5 миллионов долларов. Тине Григорьевне как раз исполнилось 75 лет, так что, пожалуй, самое время отдавать долги.

Однако значительное количество задекларированных наличных — это только верхушка айсберга. Семья Олега и Светланы Пахниц являются настоящими аграриями-латифундистами. В Днепропетровской области им и их детям принадлежит 30 земельных участков общей площадью почти 1 миллион квадратных метров, что представляет где-то 140 футбольных полей. Несколько участков, принадлежащих старшей дочери Олега Пахница, вовсе не внесены в декларацию.

Имея две квартиры в Днепре и одну в оккупированном Мариуполе, Светлана Пахниц арендует для себя и дочерей квартиру площадью 175 квадратных метров в Словакии. А Олег Пахниц арендует для себя еще одну квартиру в Полтаве.

Кроме других нежилых помещений семья полтавского руководителя БЭБ еще владеет 13 машиноместами, которые, согласно данным другого журналистского расследования, были переданы Пахницу накануне вторжения предприятием ООО "Жилстройтрест" (ЕГРПОУ 42909211), которое имеет связи с Геннадием Корбаном.

Такое количество земли и паркомест не должно вас удивлять, ведь супруги Пахниц задекларировали 25 единиц легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники и даже лодки. Среди транспорта есть и люксовые Audi SQ7, PORSCHE CAYENNE, Audi Q7, Audi A8.

Но изюминкой в декларации Олега Пахница является одномоторный самолет Socata TB 20 GT, который на рынке стоит около 415 тысяч долларов, с бортовым номером UR-COL. Самолет принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс" (25523259), бенефициаром которого до 2022 года был Олег Пахниц, передав корпоративные права своей жене. Предприятие зарегистрировано в селе Никольское-на-Днепре, где семья Пахниц имеет свою многочисленную латифундию.

Чтобы защищать все это добро от злоумышленников, нужно оружие, которое у Олега Пахница также есть в количестве четырех единиц: нарезной карабин HM Defense Raider, охотничья Tikka T3X, и два Blaser R8 308-го и 223-го калибров. Общей рыночной стоимостью до 500 тысяч гривен.

Не ради зарплаты…

Очевидно, что при уровне состояния и уровне жизни Олега Пахница зарплата или ее колебания вряд ли как-то влияют на его работу. Что же тогда его мотивирует? Дело в том, что вся карьера 49-летнего Олега Пахница полностью построена на службе правоохранительных органов Украины. С 1998 г. он работал в органах прокуратуры оккупированного города Мариуполя, где жили его родители и многочисленные родственники, а также остались многочисленные контакты, объекты недвижимости и земельные участки. Вскоре Пахниц занял кресло прокурора Новоазовского района Донецкой области. А когда в 2011 году команда Виктора Януковича начала собирать "донецких" на руководящие должности — генеральный прокурор Виктор Пшонка (тоже представитель донецкого клана) своим приказом назначил Пахница первым заместителем прокурора хлебосольной Днепропетровской области.

Виктор Пшонка на одной из картин, найденных в его имении

При Януковиче и Пшонке карьера Олега Пахница была стремительной, но недолгой. Из первой публичной декларации, которую обнародовал Олег Пахниц как публичное лицо, стало известно, что за 2011 год Пахниц заработал 218 363 гривен зарплаты, показал земельный участок размером 1000 квадратных метров, гараж и два автомобиля "Нива" — ВАЗ 2121 .

Медиа даже создали соответствующую инфографику, чтобы сравнить состояние новоназначенных сотрудников прокуратуры времен Пшонки.

О деятельности Пахница на Днепропетровщине известно немного, поскольку медиа писали в основном о давлении на гражданское общество, журналистов и общественных активистов Днепра, активно участвовавших в событиях "Революции Достоинства". Прокуратура того времени на уровне с МВД активно пыталась свернуть разгоревшиеся во всех областных центрах "майданы".

После побега Виктора Януковича и Виктора Пшонки за ними быстро потянулись и его ставленники. 26 февраля 2014 года прокурор Днепропетровской области Наталья Марчук ушла в отставку, а Олег Пахниц стал исполняющим ее обязанности, которому пришлось "бороться" с сепаратистскими митингами, которые раздували российские спецслужбы.

Даже после этого "переобувания" Пахницу уволили с должности и люстрировали. Однако уже в мае 2014 года недолюстрированного Олега Пахница назначают на другое хлебное место — исполняющего обязанности руководителя Управления экологии при Днепропетровской облгосадминистрации. В дальнейшем, по данным государственных реестров, экс-прокурор возглавляет Департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА фактически до 2016-го года.

В этот период фамилия прокурора-эколога появляется в файлах сломанной переписки помощника Путина — Владислава Суркова — идеолога оккупации Крыма и Донбасса. По свидетельствам журналистов, изучавших излом почтового ящика Суркова, его соратник Алексей Чеснаков писал в регулярных мониторингах политической ситуации в Украине следующее:

"Новые чиновники Коломойского активно занялись бизнесом. Первый вице-мэр Днепропетровска Вадим Шебанов лоббирует интересы организации, которая занимается поборами с киосков. Новоназначенный директор департамента экологии Олег Пахниц написал заявление на увольнение после того, как люстрационный комитет обвинил его в нанесении ущерба на сумму 70 миллионов. Коломойский — за границей, Корбан — на войне, Филатов — в фейсбуке, а остальные делают, что хотят".

Однако даже после формального освобождения Пахниц никак не может покинуть государство. Его сразу же назначают внештатным советником скандального главы Днепропетровской областной госадминистрации Валентина Резниченко.

Прокурор-эколог-стартапер

Если верить декларации Пахница, с этого периода он начинает зарабатывать свои миллионы долларов. Ведь на государственной службе, где он находился почти до 2016 года, вряд ли можно стать долларовым миллионером и найти средства на собственный самолет.

В 2018 году Пахниц вместе Максимом Воловиком и Леонидом Ивановым создали в Днепре компанию "Адвокатское объединение "Де-Факто" (41893316). Жена Пахница, мать троих его детей, также стала адвокатом примерно в тот же период и также начала обрастать большим количеством компаний, где получала долю.

Поскольку ни одного судебного дела, которое бы вел адвокат Пахниц, в открытых источниках найти не удалось, у экс-прокурора появилось время на выращивание зерновых (ООО "Прогресс"), услуги грузового автомобильного транспорта (ООО "СК "Мидас"), производство текстиля (ЧП "Релакс") и внешнеэкономическую деятельность. В декларации Пахница фигурируют по меньшей мере три юридических лица, зарегистрированных в Польше и Румынии.

Многогранность Олега Викторовича Пахница была настолько разветвленной, что в 2018 году он становится соучредителем областной организации политической партии "Основа", которую создал земляк Пахница — Сергей Тарута. Но из-за несколько нетрадиционных подходов в политическом пиаре и критики Национального банка Украины партия Таруты не взлетела, а Пахниц так и не сделал политической карьеры. Вероятно, для партии была просто нужна областная организация, в которую нужно было взять "своих". Вот Тарута и взял земляка, но что-то не пошло. Хотя предвыборную фотосессию несколько заказных публикаций и популистических обещаний Пахниц все же успел сделать.

Олег Пахниц

Вместе со сменой власти в Украине количество скандалов вокруг Днепропетровщины постоянно росло. Деятельность Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, губернатора Валентина Резниченко и председателя Днепропетровского областного совета Святослава Олейника фактически не сходила с первых полос украинских медиа. Упомянули и Олега Пахница, по поводу которого утверждали, что он в статусе советника губернатора помогал зачищать строительную отрасль области под конкретных подрядчиков и участников государственных тендеров.

Переквалифицировался из богача в Робин Гуда

Поистине, мало кому в этой жизни удается попробовать себя в стольких ролях, сколько попробовал Олег Пахниц: карьерный правоохранитель, главный эколог Днепропетровской области, советник областной власти, адвокат, аграрий, транспортник и авиатор, строитель, международник, миллионер, отец троих детей, любящий сын.

Кажется, что для такого человека назначение руководителем территориального управления Бюро экономической безопасности Украины может быть своеобразным "дауншифтингом" и по финансовым показателям, и по сложности стоящих перед управленцем задач.

Правда, следует упомянуть, что недавно народный депутат Даниил Гетманцев пообещал бэбовцам общение с девушками, продающими эротический контент на платформе OnlyFans. Пожалуй, это важное преимущество службы в БЭБе.

И все же создается впечатление, что публичную декларацию кандидата на должность руководителя Полтавского управления БЭБ, которую Пахниц впервые в жизни подал в декабре 2021 года, никто особо не проверял. Как и самого Пахницу.

Ибо, если бы кто-то проводил проверку, хотя бы с помощью поиска Google, то непременно наткнулся бы на профиль в социальной сети "Одноклассники" матери БЭБиллионера — Тины Пахниц — счастливой заемщицы 6,5 миллионов долларов.

Тина Пахниц

Ибо, на указанном профиле, среди подписчиков Тины Пахниц, легко можно увидеть и профиль Валерия Пахница — российского коллаборанта, уроженца Мариуполя, длительно возглавляющего оккупационную администрацию Старобельска и являющегося фигурантом базы "Миротворец".

Скрин из запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники"

Да, конечно, это может быть совпадение, и полтавский миллионер-БЭБовец и российский коллаборант могут оказаться просто тезками с одинаковыми фамилиями. Но, учитывая войну, прошлое Олега Пахница и его невероятные бизнес-способности можно сказать, что такие факты должны быть подвергнуты тщательной проверке.

Отец, мать и сестра Олега Пахница владеют многочисленными объектами недвижимости на оккупированной территории. Конечно, и разветвленные родственные и дружеские связи в находящемся под оккупацией регионе не могли просто так испариться.

Жена Олега Пахница родилась в Мариуполе и окончила Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Поддерживаются ли руководителем Полтавского БЭБ потенциальные связи с лицами, подозреваемыми в коллаборационной деятельности на оккупированной территории, может установить исключительно СБУ.

Очевидно, что, учитывая вышесказанное, народным депутатам украинского парламента будет сложно принимать решение о повышении фонда заработного труда сотрудникам БЭБ, имея информацию о том, что отдельные сотрудники как минимум не нуждаются. Поэтому и коллективу Бюро, и его руководителям следует учитывать это при подготовке просьб об увеличении бюджета для украинских "робин гудов".