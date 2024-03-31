Підступна звичка, яка вбиває телефон: ніколи так не робіть, щоб зберегти батарею та процесор

Відмовтесь від цих дій, і ваш гаджет працюватиме роками

Деякі звички, пов’язані з живленням телефону від мережі чи його користуванням, можуть призвести до несправностей. Серед таких ― часте закриття додатків у смартфонах на Android, які працюють у фоновому режимі.

Така звичка суттєво збільшує навантаження на батарею та процесор. Про це розповів фахівець у сфері захисту від мережевих загроз і розробник веб-проєктів Костянтин Горбунов, пише iTechua.com.

Чому не можна часто закривати та відкривати додатки

Застосунки, які працюють у фоновому режимі, використовують мало енергії. Якщо цей додаток зовсім не потрібен, звісно, його варто відключити. Проте якщо ним користуєтесь регулярно, то краще не закривати його.

Експерт порівняв цю звичку з прогрівом автомобіля взимку. При відкритті додатка, який попередньо був відключений, відбувається значна затрата енергії. Усі компоненти завантажуються заново.

Якщо ж програма працювала у фоновому режимі, то вона менше з’їсть заряду. Швидкість завантаження також буде значно меншою.

Як це впливає на стан смартфона на Android

При частому закритті додатків основне навантаження падає на батарею та процесор. Тому вони швидше зношуються та виходять з ладу.

Горбунов радить не закривати часто програми, які працюють у фоновому режимі. Це дозволить оптимізувати роботу смартфона та зберегти його головні компоненти.

Проте варто також притримуватись і температурного режиму, щоб телефон не вийшов з ладу раніше часу. Сучасні гаджети погано переносять спеку та мороз. Найбільшу загрозу занадто високі та низькі температури становлять для акумулятора.

Раніше "Телеграф" писав, чому телефон повільно заряджається. Поради допоможуть прискорити процес вдома, і звертатись у сервісний центр не доведеться.

Також вам може бути цікаво, як правильно заряджати смартфон від повербанка. Ці 5 лайфхаків допоможуть залишатись на зв’язку під час відключень світла та зберегти свою техніку.