Як реанімувати телефон після потрапляння у воду: перевірені способи

Ці перевірені способи врятують не лише телефон, а й гаманець власника

Кожен власник смартфона хоч раз стикався з тим, що телефон падав у воду. Гаджети "люблять" випадати в раковину, купатися у ванні, стиратися в машинці або на них просто розливаються напої.

Не варто одразу переживати та дивитися ціни на нові телефони, спершу можна спробувати реанімувати свій гаджет. На порталі GSM-ka розповіли найдієвіший та найефективніший лайфхак, як повернути телефон до життя після утоплення.

Перше, що необхідно зробити, це якнайшвидше витягнути телефон із води. Якщо він не стирався в машинці півтори години, то є всі шанси його врятувати. Також слід негайно вимкнути його, адже головна причина поломки телефону не вплив води, а коротке замикання. Не включати гаджет краще протягом декількох днів, щоб він добре просох усередині.

Також, по можливості, потрібно розібрати задню панель телефону, дістати сім-карту, батарею та інші комплектуючі. Потім потрібно добре просушити пристрій усередині. Можна використовувати пилотяг чи фен, який обов’язково має працювати у холодному режимі. Або ж можна помістити телефон у рис — ця крупа добре вбирає вологу. У такому стані гаджет має провести ще кілька діб.

Тільки після того, як телефон повністю висохне, його можна вмикати. Є шанс, що після цих маніпуляцій телефон працюватиме, як і раніше, без найменших ознак купання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо класти телефон у чашку проти ночі. Є кілька випадків, коли цей лайфхак може стати в нагоді.