Коварная привычка, которая убивает телефон: никогда так не делайте, чтобы сохранить батарею и процессор

Откажитесь от этих действий, и ваш гаджет будет работать годами

Некоторые привычки, связанные с питанием телефона от сети или его использованием, могут привести к неисправностям. Среди таких — частое закрытие приложений в смартфонах на Android, работающих в фоновом режиме.

Такая привычка значительно увеличивает нагрузку на батарею и процессор. Об этом рассказал специалист в сфере защиты от сетевых угроз и разработчик веб-проектов Константин Горбунов, пишет iTechua.com.

Почему нельзя часто закрывать и открывать приложения

Программы, работающие в фоновом режиме, используют мало энергии. Если это приложение совсем не нужно, конечно, его следует отключить. Однако если им пользуетесь регулярно, лучше не закрывать его.

Эксперт сравнил эту привычку с прогревом автомобиля зимой. При открытии приложения, которое предварительно было отключено, происходит значительная затрата энергии. Все компоненты загружаются заново.

Если же программа работала в фоновом режиме, она меньше съест заряда. Скорость загрузки также будет значительно меньше.

Как это влияет на состояние смартфона на Android

При частом закрытии приложений основная нагрузка падает на батарею и процессор. Поэтому они быстрее изнашиваются и выходят из строя.

Горбунов советует часто не закрывать программы, работающие в фоновом режиме. Это позволит оптимизировать работу смартфона и сохранить его основные компоненты.

Однако следует также придерживаться и температурного режима, чтобы телефон не вышел из строя раньше времени. Современные гаджеты плохо переносят жару и мороз. Наибольшую угрозу слишком высокие и низкие температуры представляют аккумулятору.

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