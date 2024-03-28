Багато хто не знає цієї фішки: навіщо класти телефон у порожню чашку на ніч

Є кілька випадків, у яких можна використати цей лайфхак

Серед безлічі різноманітних лайфхаків з телефонами є також один незвичайний, для якого знадобиться чашка. Якщо ви з тих, кому не вистачає вранці гучності будильника, щоб прокинутися, цей спосіб точно для вас.

Суть цього лайфхаку у тому, щоб посилити звук динаміків телефону. Якщо покласти гаджет у чашку, звук стане більш насиченим і точно не дозволить його власнику вранці проспати.

У цьому випадку звук стане гучнішим через ефект резонансу. Чашка своєю чергою посилить звукові вібрації. Тому власник пристрою точно прокинеться від будильника або почує повідомлення.

Використовувати цей лайфхак можна і в інших випадках. Наприклад, для прослуховування музики. Звук тоді буде більш об’ємним та гучним, що дозволить насолодитися улюбленою композицією.

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