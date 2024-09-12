Нещадно "з’їдає" заряд батареї: що за функція і як її вимкнути

Використання певних лайфхаків допоможе зберегти заряд

Багато власників смартфонів помічали, що батарея швидко розряджається, навіть якщо пристрій не використовується. Причиною цього може бути одна із функцій.

Вона буквально "з’їдає" заряд акумулятора. "Телеграф" розповідає читачам про яку функцію йдеться і як її вимкнути.

Фахівці стверджують, що смартфон розряджається в рази швидше, якщо увімкнена вібрація. Щоб продовжити час роботи смартфона без заряджання, потрібно вимкнути цю функцію.

Як вимкнути функцію вібрації:

Відкрийте головне меню та знайдіть значок "Параметри".

Виберіть зі списку "Звуки та вібрація".

У розділі "Вібрація під час виклику" натисніть "Вимкнути".

Після цього батарея смартфона триматиме заряд довше.

Заощадити заряд можна, вимкнувши фонове оновлення програм. Крім того, незначне зменшення яскравості екрану може окупитися значною економією акумулятора. Також можна увімкнути на телефоні опцію економії заряду акумулятора. Вона допоможе довше працювати смартфону без заряджання.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, що посідає місце у телефоні та як його очистити.