Папа Франциск не зустрів Венса у Ватикані: що спровокувало розбіжності

Зміст розмови Франциска та Венса не розголошувався

Під час офіційного візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Ватикану Папа Франциск не взяв участі у зустрічі. Замість нього переговори провів кардинал П’єтро Паролін.

Як повідомляє "Bloomberg", у заяві Святого Престолу йдеться, що сторони обговорили міжнародну ситуацію, зокрема війни у світі, політичну напруженість та складну гуманітарну ситуацію, акцентуючи увагу на потребах мігрантів, біженців та ув’язнених.

Водночас в офіційній позиції офісу Венса не згадувалося питання міграції серед тем перемовин. Натомість наголошувалося на дискусії про переслідування християнських спільнот по всьому світу та "відданості Трампа справі відновлення глобального миру".

За інформацією "Sky News", Венс все ж коротко зустрівся з Папою Франциском у його резиденції, однак зміст їхньої розмови не розголошувався.

Слід зазначити, що Папа Франциск неодноразово засуджував політику масової депортації адміністрації Трампа, називаючи такі дії "ганьбою" і "тяжким гріхом". Зокрема, він висловив критику на адресу самого Венса, який є найвпливовішим католиком в уряді США. У своєму листі Папа Франциск пояснив, що Венс неправильно тлумачив релігійну ідею про "порядок любові" (ordo amoris), коли намагався виправдати жорстку політику щодо мігрантів. Франциск підкреслив, що справжня християнська любов не має бути зосередженою лише на вузьких колах інтересів.

Сам Венс визнав критику Папи, заявивши, що він ще тільки навчається глибинам віри, назвавши себе "дитиною-католиком".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск цьогоріч не зміг очолити великоднє богослужіння у Ватикані через серйозні проблеми зі здоров’ям. Це вже не вперше, коли він змушений пропустити такі події.