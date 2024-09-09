У США презентували iPhone 16, після чого акції Apple впали

Штучний інтелект відіграє ключову роль у новому смартфоні

У понеділок, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 16. Відзначено, що велику роль у новому смартфоні відіграватиме штучний інтелект. Також представили нові Apple Watch, та AirPods.

Про це повідомляє "CBSnews". Презентація відбулася в штаб-квартирі Apple у м. Купертіно в Каліфорнії, США.

"Штучний інтелект Apple під назвою Apple Intelligence розроблений, щоб допомогти клієнтам "виконувати завдання без зусиль", — заявили в компанії і відзначили, що саме штучний інтелект відіграє ключову роль у новому смартфоні і є його головною родзинкою.

"Це знаменує початок захоплюючої нової ери. iPhone 16 піднімає планку можливостей iPhone", — заявив виконавчий директор компанії Тім Кук.

Штучний інтелект у новенькому iPhone 16 допоможе відредагувати тексти повідомлень, створити емодзі, а також шукати ваші фото та відео на основі текстових запитів. Крім того, була покращена робота голосового помічника Siri, з яким тепер можна буде і листуватися. Siri також зможе виконувати нові команди — наприклад, відправляти фото друзям.

Крім того, штучний інтелект дозволить розпізнавати об’єкти при наведенні на них камери. При наведенні телефону на об'єкт камера розповість, що про нього відомо — від цін в ресторані, який ви помітили на вулиці, до породи зустрічної собаки.

Моделі iPhone

Традиційно компанія представила кілька моделей iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.

Розширення основної камери — 48 Мп. Екрани 16 Pro, 16 Pro Max стали найбільшими в історії iPhone (6,3/6,9 дюймів). Також відрізнятися від попередніх моделей iPhone буде новою кнопкою для фотографування — Capture Button, яка дозволить зручніше робити фото та відео.

iPhone 16 та 16 Pro будуть доступны у п'яти кольорах: синьому, зеленому, рожевому, білому та чорному.

iPhone 16 Pro і Pro Max будуть в чотирьох кольорах — один з них бронзовий Desert Titanium.

Скільки коштуватиме

Ціни на новенькі ґаджети залежатимуть від моделі:

iPhone 16 від 799$

iPhone 16 Plus від 899$

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max — від $1099 до $1499

Щодо інших продуктів компанії, то нові Apple Watch будуть годинником з найтоншим корпусом і найбільшим дисплеєм. Apple Watch Series 10 також отримали модернізовану зарядну котушку, що суттєво збільшить ефективність підзарядки. Також годинники отримали оновлені корпуси з полірованим алюмінієм.

Apple Watch Ultra з оновленням WatchOS 11 отримають підтримку офлайн мап.

Новенькі AirPods отримали нову форму корпусу. Вони, за словами Кука, мають більш анатомічну форму та зручніші у використанні. Дешевша модель замінює AirPods 2, а дорожча – AirPods 3. Відмінність між ними полягає у наявності функції шумозаглушення, яка доступна лише в дорожчій моделі.

Примітно, що після початку презентації новенького iPhone 16, акції компанії Apple впали. Падіння склало 1.29%. Щоправда, якщо подивитися на графік, то ціна за акцію повернулася до значення станом на 11:00 ранку, 9 вересня (за місцевим часом).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Apple презентувала нейромережу для iOS18 на основі відомого ChatGPT.

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