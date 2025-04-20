Гімнастка Онофрійчук змусила росіян та білорусів слухати гімн України (відео)

Українка також відмовилася від спільних фото з представниками країн-агресорів

У неділю, 20 квітня, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла кілька медалей на Кубку світу з художньої гімнастики у Баку (Азербайджан). Напередодні спортсменка захопила своїм виступом на подіумному тренуванні.

Українська грація взяла участь у церемоніях нагородження за перемогу у вправах з обручем та друге місце у вправах із м’ячем. Про це повідомляє пресслужба збірної України з художньої гімнастики у telegram.

На честь перемоги Онофрійчук у вправах з обручем у Баку пролунав гімн України. На п’єдесталі в цей момент стояли колишня росіянка Віра Туголукова, що представляє Кіпр, та Анастасія Салос — нейтральна гімнастка з Білорусі.

Потім відбулася друга церемонія нагородження, де Онофрійчук отримала "срібло". На п’єдесталі пошани також стояли Туголукова та Аліна Гарнасько з Білорусі. В обох випадках Таїсія відмовилася від спільного фото з представниками країн-агресорів.

Виступ Онофрійчук із м’ячем

Виступ Онофрійчук із обручем

Раніше повідомлялося, що колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова Ірина Вінер пішла з посади головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики. Саме Вінер свого часу звела президента РФ Володимира Путіна з гімнасткою, олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою. У мережі вважають, що Кабаєва прибрала конкурентку у боротьбі за владу у російській гімнастиці.