Путін виграв міжнародну премію: син Кадирова залишився без нагороди

Епопея з незаслуженими нагородженнями в РФ продовжується

Президент Росії Володимир Путін став лауреатом премії за лідерство Міжнародної федерації етноспорту. Глава Кремля особисто не отримав нагороди, проте відправив за нею свого "солдата", міністра спорту РФ, голову Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова, з якого Євросоюз зняв санкції.

Нагородження відбулося у Санкт-Петербурзі (РФ) у рамках VII Міжнародного форуму етноспорту. Про це повідомляє "Матч ТВ".

"За дорученням нашого президента Володимира Володимировича Путіна велика честь отримати приз за лідерство. Я відвезу нагороду до Москви й передам до адміністрації президента та главі держави.

Наш президент дуже багато робить для розвитку фізичної культури та спорту, ще більше він робить для збереження нематеріальної спадщини, культури, до яких належать і традиційні види спорту”, – сказав Дегтярьов.

Михайло Дегтярьов отримав нагороду за Путіна

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Користувачі жартують, що син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам не зміг взяти цю нагороду, адже в цей момент був надто зайнятий.

Довідка: Всесвітня федерація етноспорту була створена у 2015 році у Стамбулі (Туреччина) і є міжнародною організацією, яка здійснює діяльність, спрямовану на підвищення практики та поінформованості про традиційні види спорту та ігри.

Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. Крім того, незаслужені пости та нагороди отримують й інші діти глави Чечні.