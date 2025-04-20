Попереднє ставлення Бернса до України більше не є актуальним

Духовний радник Дональда Трампа Марк Бернс раніше був схильний вірити в поширювані в США фейкові наративи про Україну. Однак після особистих поїздок до постраждалих від війни регіонів країни він різко змінив свою думку.

Як повідомляє "Телеграф", до відвідування України пастор сприймав державу через медіа. Вони у свою чергу описували її як місце, де "панує неонацизм, расизм, антиклерикалізм та корупція". Ці стереотипи, на його думку, були ретельно просовані ЗМІ, тож Бернс був переконаний, що українці підтримують ці риси.

Проте, коли духовний радник Трампа сам побував на місці та побачив реальну ситуацію, то кардинально змінив своє ставлення. Під час перебування в Україні він зустрівся з місцевими солдатами, які виявилися людьми, що просто прагнули захистити свою країну від агресії Росії.

"Солдати, які перебувають на фронті, сказали мені: "Нам не потрібні американські гроші. Ми просто хочемо зброю, щоб захистити себе. Ми самі купимо собі зброю, але ми просто хочемо мати можливість захищати себе. Але важливіше за зброю ми хочемо миру"", — сказав Марк Бернс.

Американець підкреслив, що його попереднє ставлення до України, сформоване через пропаганду і фейкові новини, більше не є актуальним. Після побаченого він зрозумів, що українці — це народ, який прагне миру та намагається захистити свою землю від окупації, а не "расисти" або "неонацисти", як їх часто описують у пропагандистських новинах.

"Дуже легко виступати проти підтримки України, коли тобі здається, що українці не дозволяють свободу віросповідання або підтримують антисемітизм. Мені треба було побачити реальну ситуацію на власні очі", — наостанок додав Бернс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особистий духовний радник Трампа приїхав до України. Бернса з порожніми руками з форуму не відпустили та подарували презент.