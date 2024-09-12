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Беспощадно "съедает" заряд батареи: что за функция и как ее выключить

Автор
Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
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Названа функция в телефоне, которая расходует весь заряд батареи Новость обновлена 12 сентября 2024, 09:32
Названа функция в телефоне, которая расходует весь заряд батареи. Фото Pixabay

Использование некоторых лайфхаков поможет сохранить заряд

Многие обладатели смартфонов замечали, что батарея быстро разряжается, даже когда устройство не используется. Причиной этого может быть одна из функций.

Она буквально "съедает" заряд аккумулятора. "Телеграф" рассказывает читателям о какой функции идет речь и как ее выключить.

Специалисты утверждают, что смартфон разряжается в разы быстрее, если включена вибрация. Чтобы продлить время работы смартфона без подзарядки, нужно отключить эту функцию.

Как отключить функцию вибрации:

  • Откройте главное меню и найдите значок "Настройки".
  • Выберите из списка раздел "Звуки и вибрация".
  • В подразделе "Вибрация при вызове" нажмите "Отключить".

После этого батарея смартфона будет держать заряд дольше.

Сэкономить заряд можно выключив фоновое обновление программ. Кроме того, незначительное уменьшение яркости экрана может окупиться значительной экономией аккумулятора. Еще можно включить на телефоне опцию экономии заряда аккумулятора. Она поможет дольше работать смартфону без зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, что занимает место в телефоне и как его очистить.

Теги:
#Смартфон #Вибрация #Батарея #Заряд