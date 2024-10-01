"Синій екран смерті": у Windows стався новий масштабний збій, як його усунути

Спеціалісти корпорації ще досліджують проблему

Нещодавнє оновлення Windows 11 знову спричиняло численні проблеми у користувачів. Корпорація Microsoft випустила попередження, що патч KB5043145 змушує деякі комп’ютери багато разів перезавантажуватися в постійному циклі, а в деяких випадках перестають відповідати.

Про це пише ZDNet. Зазначається, що у випадках, коли комп’ютер не відповідає, з’являється синій або зелений екран помилки. Інший побічний ефект несправного оновлення полягає в тому, що інструмент автоматичного відновлення Windows іноді з’являється після кількох спроб перезапуску. В інших випадках на його місці з’являється відновлення BitLocker. Також користувачі скаржаться, що перестають працювати мишки, клавіатури та WiFi.

Microsoft повідомила, що проводить розслідування та "надасть оновлення, коли буде доступна додаткова інформація". Видання зазначає, що ця проблема стосується лише певної групи користувачів. У дописі Microsoft зазначено, що постраждалими системами є Windows 11 версії 22H2: версії Enterprise і Education, а також Windows 11 версії 23H2.

Згадка про BitLocker заслуговує на окремої уваги, оскільки інструмент шифрування доступний лише в Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise і Windows 11 Education. BitLocker відсутній у Windows 11 Home. Люди, які використовують версію Home, ймовірно, захищені від патча з помилками.

Окрім збоїв, KB5043145 представляє кілька налаштувань, функцій і виправлень. Екран блокування у Windows 11 тепер відображатиме елементи керування мультимедійними файлами в нижній частині екрана під час відтворення медіафайлів. У вікні спільного доступу Windows більше немає вікна пошуку, а в Microsoft Edge з’явилося виправлення. Повідомлялося, що іноді Edge перестає працювати в режимі IE.

Як виправити проблему

Це оновлення є необов’язковим. Користувачам не доведеться встановлювати його, але якщо вони це зроблять та виникнуть проблеми, можете зробити кілька речей.

Microsoft просить постраждалих користувачів надати відгук, щоб прискорити розслідування. Це можна зробити через Feedback Hub, який можна знайти, натиснувши значок "Пуск" і ввівши "Feedback Hub" у рядку пошуку. Це буде перший запис, який ви зустрінете. Виберіть "Повідомити про проблему" та перейдіть до опису проблеми.

Крім того, ви можете видалити оновлення, перейшовши до розділу Windows Update у меню "Параметри". Microsoft радить перейти до журналу оновлень, а потім натиснути "Видалити оновлення" внизу. Знайдіть KB5043145 і натисніть "Видалити".

Нагадаємо, 19 липня низка організацій у світі та в Україні зіткнулася з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Є низка інструкцій CrowdStrike для швидкого вирішення цієї проблеми.