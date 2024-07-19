Масштабний збій у Microsoft порушив роботу компаній по всьому світу, зачепило й аеропорти: названа можлива причина

Спеціалісти корпорації ще досліджують проблему

Корпорація "Майкрософт" повідомила про масштабний збій у роботі своїх програм і служб Microsoft 365. Через це користувачі по всьому світу не змогли отримати доступ до її хмарних обчислювальних платформ.

Як пише The Wall Street Journal, тисячі користувачів у всьому світі повідомили про проблеми зі службами Microsoft на вебсайт Downdector.com. Цей ресурс відстежує збої в роботі сервісів.

"Ми досліджуємо проблему, яка впливає на можливість користувачів отримати доступ до різних програм і служб Microsoft 365", — повідомили в Microsoft 365 Status.

Варто зазначити, що користувачі Windows по всьому світу спостерігають помилку BSOD або "синій екран смерті" на своїх екранах. Масовий збій Windows 10 BSOD пов’язаний з оновленням Crowdstike, програми, яка надає передові рішення з кібербезпеки для ПК з Windows.

Проблеми з Windows зафіксовані й в Україні. Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", в одному з офісів заблокувались ноутбуки, на яких буда встановлена офіційна операційна система Windows.

Крім того, збій змусив бюджетну авіакомпанію Frontier скасувати деякі рейси. Перевізник заявив, що запропонує відшкодування постраждалим пасажирам. Своєю чергою управління цивільної авіації США повідомило, що авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines і American Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв'язком, що виникли через глобальний збій.

Також, за даними Downdector.com, зафіксовані збої в роботі інших компаній та служб. Так, проблеми спостерігались у Amazon, Instagram, соцмережі X (Twitter), платіжної системи Visa, а також служби порятунку США 911. Крім того, технічні збої зачепили Лондонську біржу, банки, системи аеропортів Іспанії, Ірландії, Австралії, а також сотні інших компаній.

Як зазначив засновник Monobank Олег Гороховський, глобальний IT-збій по всьому світу пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. За його словами, через це безліч компаній опинились у "нокдауні".

Нагадаємо, зранку в п’ятницю, 19 липня, стався масштабний збій у роботі "Нової пошти", а також проблеми є також із мобільним зв’язком та цифровим банкінгом. Зокрема, є перебої у роботі мобільного оператора Vodafone та роботі Sense Bank.