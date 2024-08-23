У Monobank стався масштабний збій: що відомо

У п'ятницю, 23 серпня, вдень в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не можуть увійти в застосунок та переглянути баланс картки онлайн.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас наразі розрахуватися карткою моно на касах магазинів можна, оплати проходять.

Причини збою в банку наразі офіційно не коментували. Але у більшості користувачів фіксуються проблеми.

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