"Синий экран смерти": в Windows произошел новый масштабный сбой, как его устранить

Специалисты корпорации еще исследуют проблему

Недавнее обновление Windows 11 снова вызывало многочисленные проблемы у пользователей. Microsoft выпустила предупреждение, что патч KB5043145 заставляет некоторые компьютеры многократно перезагружаться в постоянном цикле, а в некоторых случаях перестают отвечать.

Об этом пишет ZDNet. В случаях, когда компьютер не отвечает, появляется синий или зеленый экран ошибки. Другой побочный эффект неисправного обновления заключается в том, что инструмент автоматического обновления Windows иногда появляется после нескольких попыток перезапуска. В других случаях на его месте появляется восстановление BitLocker. Также пользователи жалуются, что перестают работать мышки, клавиатуры и WiFi.

Microsoft сообщила, что проводит расследование и "предоставит обновление, когда будет доступна дополнительная информация". Издание отмечает, что эта проблема относится только к определенной группе пользователей. В сообщении Microsoft отмечено, что пострадавшими системами являются Windows 11 версии 22H2: версии Enterprise и Education, а также Windows 11 версии 23H2.

Упоминание BitLocker заслуживает отдельного внимания, поскольку инструмент шифрования доступен только в Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise и Windows 11 Education. BitLocker отсутствует в Windows 11 Home. Люди, использующие версию Home, вероятно, защищены от патча с ошибками.

Помимо сбоев, KB5043145 представляет несколько настроек, функций и исправлений. Экран блокировки Windows 11 теперь отображает элементы управления мультимедийными файлами в нижней части экрана во время воспроизведения мультимедийных файлов. В окне общего доступа Windows больше нет окна поиска, а в Microsoft Edge появилось исправление. Иногда Edge перестает работать в режиме IE.

Как исправить проблему

Это обновление необязательно. Пользователям не придется устанавливать его, но если они сделают это и возникнут проблемы, можете сделать несколько вещей.

Microsoft просит пострадавших пользователей предоставить отзыв, чтобы ускорить расследование. Это можно сделать через Feedback Hub, который можно найти, нажав значок "Пуск" и введя "Feedback Hub" в строке поиска. Это будет первая запись, которую вы встретите. Выберите "Сообщить о проблеме" и перейдите к описанию проблемы.

Кроме того, можно удалить обновления, перейдя в раздел Windows Update в меню "Параметры". Microsoft рекомендует перейти к журналу обновлений, а затем нажать "Удалить обновление" внизу. Найдите KB5043145 и нажмите "Удалить".

Напомним, 19 июля ряд организаций в мире и Украине столкнулся с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon. Есть ряд инструкций CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы.