Збій у Microsoft: як вирішити проблему запуску комп’ютера, чотири простих дії

В Україні організації вже повністю чи частково вирішили проблему

З ранку 19 липня низка організацій у світі та в Україні зіткнулася з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. Є низка інструкцій CrowdStrike для швидкого вирішення цієї проблеми.

Про це повідомили у Telegram-каналі Держспецзв’язку. Зазначається, що в Україні організації вже повністю чи частково вирішили проблему.

"Фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатися інструкціями CrowdStrike для швидкого вирішення цієї проблеми", — йдеться у повідомленні.

Інструкції:

Завантажте Windows у безпечному режимі або у середовищі відновлення Windows.

Перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Знайдіть файл під назвою "C-00000291*.sys" і видаліть його.

Перезавантажте комп’ютер або сервер

При цьому у Держспецзв’язку можуть надати практичну чи консультативну допомогу у вирішенні проблеми. Для цього необхідно звернутися за номером: +38 (044) 281-88-25 або на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 липня також був збій біля Нової пошти. Було повідомлено про зупинення роботи відділень у деяких регіонах.