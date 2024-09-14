Українська розвідка завдала удару по найбільшим російським банкам: користувачі скаржаться на масовий збій

У росіян застрягли платежі

Українські фахівці Головного управління розвідки завдали нового удару у кіберпросторі по російській фінансовій сфері. На цей раз під удари потрапили найбільші банки країни.

Про це "Телеграф" дізнався від поінформованих джерел. Серед цілей DDOS-атаки можна виділити "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжну систему СБП.

Користувачі у багатьох регіонах Росії скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися "особистим кабінетом", припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.

Джерело зазначає, що кібератаки на фінансовий сектор країни-агресора продовжуватимуться і в майбутньому будуть потужнішими.

Як відомо, фахівці ГУР активно діють на території Росії та завдають ударів не лише через інтернет. Так днями в Єкатеринбурзі на КПП однієї з військових частин прогримів потужний вибух, через що кілька росгвардійців отримали поранення, а їх техніку було знищено.

На тлі цього у Білгородській області стався вибух на залізниці, через що постраждав вантажний потяг.