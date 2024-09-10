Масштабний збій у Telegram: користувачі масово скаржаться на проблеми

Компанія поки не прокоментувала ситуацію

У вівторок, 10 вересня, у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Проблеми у роботі почали з’являтися приблизно після 12.30 і спостерігаються досі.

Близько 70% користувачів не можуть взагалі зайти у додаток. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі скаржаться на відсутність зв’язку із сервером. У багатьох не надходять або не відкриваються повідомлення. А медіафайли завантажуються з великою затримкою.

Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів різних країн, зокрема й в Україні. Однак відомо, що від збою постраждали не всі облікові записи.

Про причини масштабного збою наразі не повідомляється. Компанія поки що не прокоментувала ситуацію.

Востаннє збій у "Telegram" відбувався у липні. Тоді багато користувачів, як і сьогодні, не могли надіслати повідомлення. Месенджеру вдалося реанімувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 серпня в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не могли увійти до програми та переглянути баланс карти онлайн. Пізніше роботу сервісу було відновлено.