Суперкар відомого мільйонера з Дніпра зафільмували на фоні сільських нетрів (фото)

Він належить відомому мільйонеру з Дніпра

Трековий болід Porsche 718 Cayman GT4 RS помітили на сільській дорозі в Україні. Це суперкар з надпотужним двигуном — понад 500 кінських сил.

Наразі невідомо, що робить авто вартістю понад 135 тисяч євро на сільському бездоріжжі. Відповідне фото виклали на інстаграм-сторінці supercars_ua.

Ймовірно, це автомобіль з колекції відомого мільйонера з Дніпра. Саме він вперше привіз в Україну Porsche 718 Cayman GT4 RS в екстра ординарному кольорі Ruby Star Neo.

Кому належить автомобіль

Спорткар належить відомому мільйонеру та підприємцю Станіславу Віленському, який живе у Дніпрі. У його колекції є близько 30 спорткарів різних років випуску.

Цей Porsche 718 Cayman GT4 RS завдяки 4-літровому двигуну розганяється з нуля до сотні за 3,4 секунди. Таким чином це один з найшвидших Porsche в історії бренду. Він має задній привід та працює разом з 7-ступеневим автоматом. Максимальна швидкість авто складає близько 300 км/год, хоч може бути обмежена електронікою.

Щодо дизайну, то він має виражений спортивний характер. Матеріали та деталі у салоні тут з автоспорту. Наприклад, замість звичних ручок дверей тут петлі. Також стиль підкреслюють декоративні планки передньої панелі з карбону.

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