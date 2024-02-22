Суперкар известного миллионера из Днепра запечатлели на фоне сельских трущоб (фото)

Это автомобиль известного миллионера с Днепра

Трековый болид Porsche 718 Cayman GT4 RS был замечен на сельской дороге в Украине. Это суперкар со сверхмощным двигателем – более 500 лошадиных сил.

Пока неизвестно, что делает авто стоимостью более 135 тысяч евро на сельском бездорожье. Соответствующее фото выложили на инстаграм-странице supercars.ua.

Вероятно, это автомобиль из коллекции известного миллионера из Днепра. Именно он впервые привез в Украину Porsche 718 Cayman GT4 RS в экстраординарном цвете Ruby Star Neo.

Кому принадлежит автомобиль

Спорткар принадлежит известному миллионеру и предпринимателю Станиславу Виленскому, проживающему в Днепре. В его коллекции есть около 30 спорткаров разных лет выпуска.

Этот Porsche 718 Cayman GT4 RS благодаря 4-литровому двигателю разгоняется с нуля до сотни за 3,4 секунды. Таким образом, это один из самых быстрых Porsche в истории бренда.Он имеет задний привод и работает вместе с 7-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость автомобиля составляет около 300 км/ч, хотя может быть ограничена электроникой.

Что касается дизайна, то он носит выраженный спортивный характер. Материалы и детали в салоне здесь по автоспорту. К примеру, вместо привычных ручек двери здесь петли. Также стиль подчеркивают декоративные планки передней панели из карбона.

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