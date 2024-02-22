1000 км на одному заряді: вчені завдяки одному елементу можуть значно поліпшити можливості електромобіля

Дослідники збираються використати недорогий матеріал

У недалекому майбутньому можливості електромобіля можуть стати значно потужніше. Так, учені хочуть поліпшити батарею для електрокарів, використовуючи лише один елемент.

За інформацією IflScience, дослідники прагнуть зробити так, аби електромобіль зміг проїжджати на одному заряді близько 1000 км. На їхню думку, такий варіант можливий завдяки кремнію.

Як це працюватиме

Уся річ в тому, що кремній вважається хорошим елементом для створення батарей через його широку доступність. Утім кремнію властива не дуже хороша властивість розширюватися під час зарядки втричі, а потім знову зменшуватися.

Тому, кремній розглядається в батареях як наночастки, які дають їм багато переваг та зменшують недоліки. У всій цій ситуації є і негативна сторона — наночастки дуже важко виробляти і вони потребують суттєвих витрат.

Зазначається, що автори нового дослідження вирішили працювати з частинками кремнію, які приблизно в 1000 разів більші, ніж наночастинки. Їх простіше і виробляти, і вони мають велику густину енергії. Аби вирішити проблему з розширенням кремнію, вчені використовували гель-полімерний електроліт, який може деформуватися в процесі заряджання за рахунок зміни розміру кремнію.

Як наслідок, вчені отримали батареї, які були стабільнішими і мали схожі властивості зі звичайними літій-іонними батареями, але вони мали збільшення щільності енергії на 40%. Команда стверджує, що процес виробництва такої батареї настільки простий, що підхід готовий до негайного застосування.

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