1000 км на одном заряде: ученые благодаря одному элементу могут значительно улучшить возможности электромобиля

Исследователи собираются использовать недорогой материал

В скором будущем возможности электромобиля могут стать значительно мощнее. Так, ученые хотят улучшить батарею для электрокаров, используя только один элемент.

По информации IflScience, исследователи стремятся сделать так, чтобы электромобиль смог проезжать на одном заряде около 1000 км. По их мнению, такой вариант возможен благодаря кремнию.

Как это будет работать

Все дело в том, что кремний считается хорошим элементом для создания батарей из-за его широкой доступности. Впрочем, кремнию присуще не очень хорошее свойство расширяться во время зарядки втрое, а затем снова уменьшаться.

Поэтому кремний рассматривается в батареях как наночастицы, которые дают им много преимуществ и уменьшают недостатки. Во всей этой ситуации есть и отрицательная сторона — наночастицы очень тяжело производить и требуют существенных затрат.

Отмечается, что авторы нового исследования решили работать с частицами кремния, которые примерно в 1000 раз больше наночастиц. Их проще и производить, и они обладают большой плотностью энергии. Для решения проблемы с расширением кремния ученые использовали гель-полимерный электролит, который может деформироваться в процессе зарядки за счет изменения размера кремния.

Как следствие, ученые получили батареи, которые были более стабильными и обладали схожими свойствами с обычными литий-ионными батареями, но они имели увеличение плотности энергии на 40%. Команда утверждает, что процесс производства такой батареи настолько прост, что подход готов к немедленному применению.

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