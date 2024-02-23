Як зрозуміти, що гальмівні колодки на авто зношені і що треба для подовження їхнього ресурсу

Вони відіграють найважливішу роль у разі гальмування автомобіля, тому до їхнього стану треба відноситися дуже дбайливо

Слідкувати за своїм автомобілем бажано завжди і реагувати на якісь проблеми треба в ньому миттєво. Якщо зневажливо підходити до вирішення якихось негараздів у машині, то це в подальшому обов'язково призведе до проблем. Періодично перевіряти на авто треба всі деталі і гальмівні колодки не є виключенням.

"Телеграф" зібрав для водіїв ознаки, які вказують на зношення гальмівних колодок та яким саме чином можна подовжити їхній ресурс. Наперед зазначимо, що проблеми з цією частиною авто може помітити не тільки фахівець з СТО, але й сам автомобіліст.

Що може вказувати на проблеми з гальмівними колодками

До характерних ознак входять: вібрація, биття керма та дивні звуки. Важливим фактором є те, що гальмівні колодки більше зношуються на автомобілях із автоматичною коробкою передач. Якщо брати до уваги "механіку", то тут під час гальмування бере безпосередню участь і двигун. Істотно пошкодити гальмівні диски можна під час різкого гальмування в калюжі та взимку, коли дорога засиплена хімічними реагентами.

Зазвичай, виробники гальмівних колодок рекомендують їх змінювати, коли зменшується їхній розмір до визначеної товщини. Відповідні значення нанесені на сам диск. Середнім показником зміни гальмівних колодок є 30-40 тисяч км, але багато що залежить від того, на якій місцевості пересувається автомобіль. Так, якщо йдеться про гори, то вони зношуватимуться значно швидше, але якщо машина переважно експуатується на рівній трасі, то гальмівні диски прослужать довше.

Як подовжити ресурс гальмівних колодок

Водити авто треба плавно, утримуючись від різких прискорень та екстрених гальмувань. Після заміни колодок треба потроху нарощувати їхню інтенсивність. Звісно, що гальмівні колодки також треба чистити: своєчасно видаляти бруд, не допускаючи потрапляння в них мастила. Дотримуйтесь також регламенту технічного обслуговування, включаючи заміну гальмівної рідини і рекомендацій виробника з експлуатації та обслуговування автомобіля.

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