Как понять, что тормозные колодки на авто изношены и что нужно для продления их ресурса

Они играют важнейшую роль в случае торможения автомобиля, поэтому к их состоянию нужно относиться очень бережно

Следить за своим автомобилем желательно всегда и реагировать на какие-либо проблемы нужно в нем мгновенно. Если пренебрежительно подходить к решению каких-то проблем в машине, то это в дальнейшем обязательно приведет к печальным последствиям. Периодически проверять на авто нужно все детали и тормозные колодки — не исключение.

"Телеграф" собрал для водителей признаки, указывающие на износ тормозных колодок и каким образом можно продлить их ресурс. Заметим, что проблемы с этой частью авто может заметить не только специалист на СТО, но и сам автомобилист.

Что может указывать на проблемы с тормозными колодками

Характерные признаки включают: вибрацию, биение руля и странные звуки. Немаловажным фактором является то, что тормозные колодки больше изнашиваются на автомобилях с автоматической коробкой передач. Если принимать во внимание "механику", то здесь при торможении принимает непосредственное участие и двигатель. Существенно повредить тормозные диски можно при резком торможении в луже и зимой, когда дорога засыпана химическими реагентами.

Обычно производители тормозных колодок рекомендуют их менять, когда уменьшается иразмер до определенной толщины. Соответствующие значения нанесены на диск. Средним показателем смены тормозных колодок является 30-40 тысяч км, но многое зависит от того, на какой местности передвигается автомобиль. Так, если речь идет о горах, то они будут изнашиваться гораздо быстрее, но если машина преимущественно эксплуатируется на ровной трассе, то тормозные диски прослужат дольше.

Как продлить ресурс тормозных колодок

Водить авто нужно плавно, воздерживаясь от резких ускорений и экстренных торможений. После смены колодок нужно понемногу наращивать их интенсивность. Конечно, тормозные колодки также нужно чистить: своевременно удалять грязь, не допуская попадания в них масла. Следуйте также регламенту технического обслуживания, включая замену тормозной жидкости и придерживайтесь рекомендаций производителя по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

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