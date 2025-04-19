Тропічний ГУЛАГ імені Трампа прийняв нових постояльців: журналісти дізналися деталі

Депортовані зі США мають кращі умови, ніж інші

Центр утримання для зловмисників, пов'язаних з тероризмом (CECOT) відкрився у Сальвадорі у 2023 році. Частково побудований за кошти США, він мав бути реабілітаційним центром з низьким рівнем безпеки, але перетворився на "мегав'язницю" для боротьби з бандами. Туди помістили членів банди "Трен де Арагуа", депортованих у березні за рішенням президента США Дональда Трампа.

Як пише The New York Times, в'язниця має вісім величезних камерних блоків — кожен з яких може вмістити близько 3000 ув'язнених. Усередині приміщення виглядає чистим до стерильності.

Минулого місяця туди потрапили 300 громадян Венесуели та Сальвадору, депортованих з США за рішенням президента ДОнальда Трампа. Адміністрація США звинувачує їх у зв'язках зі злочинними угрупованнями "Трен де Арагуа" та МС-13.

Депортовані зі США мають кращі умови, ніж інші

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем нещодавно відвідала CECOT та розповіла про умови центру. За її словами, ув'язнені мають матраци та отримують повноцінне харчування. Ноем додала, що вони також мають час для фізичних вправ і регулярно проходять медичні огляди.

Проте, пише NYT, описані нею умови, ймовірно лише для депортованих зі США. Адже решту ув'язнених по 23 години на добу тримають у камерах лише з металевими нарами, де зверху на них дивляться охоронці.

Ув'язнених утримують в дуже жорстких умовах

У CECOT заборонено ложки, ув'язненим дають мізерні порції. Тортильї, рис, квасолю, макарони швидкого приготування, вони змушені їсти руками.

Камери арештанти можуть залишити лише на пів години в день для вправ або вивчення Біблії в приміщенні. Вони не мають доступу до книг і не мають права отримувати пошту. їм заборонено навіть віртуальні побачення та доступ до адвокатів.

Люкас Менже, французький журналіст і режисер, назвав в'язницю "тропічним ГУЛАГом". ГУЛАГ — єдина табірна система СРСР. Повна назва – Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень НКВС СРСР. Найбільше журналіста вразило мовчання ув'язнених.

"Я думав, що там буде дуже шумно, як і в будь-якій іншій в'язниці світу. Коли ми зайшли всередину, там була величезна тиша. Ніхто не розмовляє", — розповів він.

Раніше в мережі з'явилося моторошне відео прибуття ватажка банди "Трен де Арагуа" до Сальвадора зі США після депортацій Трампа. На відео можна побачити, як озброєні до зубів поліцейські доставляють до в’язниці чоловіків у наручниках і кайданах. Потім їм голять голови та кидають за ґрати.