Великодні богослужіння транслюватимуть онлайн: де їх можна буде переглянути

Тепер йти в церкву необов'язково

У ніч із 19 на 20 квітня, а також у неділю вранці в Україні відбудуться святкові Великодні богослужіння. Ті, хто не зможе бути присутнім особисто, зможуть долучитися до літургій онлайн — трансляції проводитимуть Православна церква України, Українська греко-католицька церква та Римо-католицька церква.

"Телеграф" зібрав посилання, на яких можна буде переглянути служіння. Перші з них почнуться вночі.

Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору розпочнеться 19 квітня о 23:00 та транслюватиметься на YouTube-каналі ПЦУ, сторінках у Facebook, телеканалі "Суспільне Культура" та "Українському Радіо".

20 квітня з 06:00 службу також проведуть у Києво-Печерській лаврі ПЦУ. УГКЦ розпочне Великодню літургію 20 квітня о 07:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Трансляцію забезпечать "Живе телебачення", "Суспільне Культура" та "Радіо Культура".

Святу Імшу Римо-католицької церкви з Ватикану покаже EWTN о 11:30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати нічну Великодню службу.