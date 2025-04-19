Великодні богослужіння транслюватимуть онлайн: де їх можна буде переглянути
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Тепер йти в церкву необов'язково
У ніч із 19 на 20 квітня, а також у неділю вранці в Україні відбудуться святкові Великодні богослужіння. Ті, хто не зможе бути присутнім особисто, зможуть долучитися до літургій онлайн — трансляції проводитимуть Православна церква України, Українська греко-католицька церква та Римо-католицька церква.
"Телеграф" зібрав посилання, на яких можна буде переглянути служіння. Перші з них почнуться вночі.
Богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору розпочнеться 19 квітня о 23:00 та транслюватиметься на YouTube-каналі ПЦУ, сторінках у Facebook, телеканалі "Суспільне Культура" та "Українському Радіо".
20 квітня з 06:00 службу також проведуть у Києво-Печерській лаврі ПЦУ. УГКЦ розпочне Великодню літургію 20 квітня о 07:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Трансляцію забезпечать "Живе телебачення", "Суспільне Культура" та "Радіо Культура".
Святу Імшу Римо-католицької церкви з Ватикану покаже EWTN о 11:30.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати нічну Великодню службу.