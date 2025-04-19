У Кремлі повторили свої божевільні вимоги для припинення бойових дій в Україні: дізнайтесь, чого вони хочуть

Ці умови не змінилися з 2022 року

Росія не змінила своїх базових умов для припинення бойових дій в Україні. Кремль, зокрема, вимагає так званої "денацифікації" українського уряду, що фактично означає усунення президента Володимира Зеленського з посади.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом мирних перемовин. Видання зазначає, що США мають чіткий план припинення вогню — саме той, який Україна погодила у середині березня.

Втім, Росія продовжує затягувати процес, висуваючи додаткові вимоги, зокрема щодо внутрішньої політичної трансформації в Києві.

Як раніше писало видання, Україна погодилася на 90% умов мирної ініціативи США, представленої у квітні держсекретарем Марко Рубіо та спецпредставниками Трампа у Парижі. Зокрема, план передбачає замороження бойових дій на поточних лініях фронту, але без офіційного визнання контролю РФ над окупованими територіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що державний секретар США Марко Рубіо 18 квітня під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте офіційно озвучив позицію Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні. Якщо найближчими днями не буде визначено чіткого плану досягнення миру, Сполучені Штати припинять свою участь у мирному посередництві між Києвом та Москвою.