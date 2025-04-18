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Путіну потрібна перемога до 9 травня. Військовий експерт розповів, де росіяни підуть у наступ

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Getty Images

Противник розтягуватиме українські сили на лінії фронту

Російські окупанти "промацують" лінію бойового зіткнення, щоб після накопичення живої сили і техніки перейти в наступ на ослабленій ділянці фронту. Однак вони не стануть ломитися на сильні позиції ЗСУ.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив тактику ворога.

— Якщо у нас на якійсь ділянці фронту стоїть залізобетонна [оборона] і навіть за прогнозами нікуди не рухатиметься, її не проб’єш — росіяни туди "довбатись" не будуть. Вони спеціально проводять точкові операції, щоб "промацати" фронт і потім спрогнозувати, куди можна рухатися, — каже військовий експерт.

Він нагадав, що, за конституцією РФ, п’ять окупованих українських регіонів нібито увійшли до Росії.

— Правове поле російської конституції змушуватиме будь-яке керівництво Росії (Путін чи хтось інший — байдуже) захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську [області] та Крим. І, природно, у такій послідовності вони розгортатимуть свої наступальні операції, — каже полковник у відставці.

Для росіян оптимальною є Луганщина, вважає він. Їм важливо на 9 травня доповісти про повне захоплення хоча б одного з чотирьох частково окупованих регіонів, оскільки Крим був захоплений ще 2014 року.

— Думаю, основні наступальні операції противник плануватиме саме у Луганському напрямку. А щоб розтягнути наші резерви (це формульна дія), десь на протилежній ділянці фронту вони можуть організувати тиск, провокуючі операції, — каже Роман Світан.

На його думку, це може бути Херсонська чи Запорізька області.

— Вони на Запорізькому напрямку вже активізувалися. Це лягає у загальну формулу під час бойових дій. Це район Василівки — Оріхова. По оріхівському напрямку вони мають позитивну динаміка тиску. Це противага Луганському напрямку. Хоча основний, повторюся, буде Луганський, а Запорізький — буде вторинний, — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, військовий експерт та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів "Телеграфу", що Росія готується до чергової спроби наступу у Сумській та Харківській областях. Противник нарощує резерви, тож активізація бойових дій можлива вже влітку.

Теги:
#Запорізька область #Луганщина #Наступ #Орєхов #Роман Світан