Что делать, если не переключаются передачи в автомобиле: советы водителям, как это исправить

Эта проблема возникает неожиданно и может привести к печальным последствиям.

Большинство водителей привыкли, что автоматическая и механическая коробки передач достаточно надежны. Впрочем, иногда с ними может возникнуть какая-то проблема и они в самый неподходящий момент могут прекратить переключаться.

"Телеграф" собрал для вас советы, как поддерживать надлежащее состояние АКПП и МКПП, чтобы они служили как можно дольше и как исправить все же произошедшую поломку коробки передач.

Что влияет на работу коробки передач и как это сделать?

Так, иногда бывает, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или вообще нет возможности включить скорость. Более того, прекратить переключаться коробка передач может даже во время движения. Особенностью коробки является то, что она не любит сильных нагрузок и перегрева. Многое зависит и от замены трансмиссионного масла, которое производится раз в 60-80 тысяч километров пробега.

В общем, неисправности с КПП могут быть связаны с износом, загрязнением гидроблока и проблемами с электроникой. Что касается последнего, то здесь дело может быть во входных датчиках, поломке электронного блока управления автоматом, а также проблемы с проводкой. Здесь лучше обратиться к профессионалам, чтобы они качественно произвели ремонт.

Если брать во внимание гидравлику, то здесь может быть поломка гидротрансформатора, износ масляного насоса и загрязнение гидроблока. Решить эту проблему можно с помощью открытия коробки, изменения детали с дефектами и очистки клапанной плиты и соленоидов. Что касается механической части на КПП, то проблемы здесь возникают из-за износа железа, подшипников и тормозной ленты. В первую очередь это все связано с большим пробегом автомобиля.

Также оказывают существенное влияние на работу КПП синхронизаторы, которые способны выходить из строя. Второй причиной может быть износ или поломка шестеренки. Также возможно заклинивание узлов и механизмов. Решить эти проблемы можно следующим образом: снять коробку для разборки и последующего устранения дефектов, а во втором случае необходимо обнаружить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно просто провести их профилактику: снятие, замена смазки и тщательно настроить.

Диск сцепления может также влиять на то, что передачи не включаются или включаются с определенными усилиями. Чтобы уладить это, необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Смотрите, чтобы они не были критически изношенными, подгоревшими, поврежденными или деформированными. После замены сломанных элементов сцепления коробку во время последующей сборки необходимо хорошо отцентрировать, а сцепление нужно прокачать.

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